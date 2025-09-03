台南吉祥物夜奇鴨、菜奇鴨被問爆！周邊商品曝光　市府回應了

▲台南吉祥物夜奇鴨、菜奇鴨被問爆。（圖／台南市政府）



記者許力方／綜合報導

台南市府今年8月推出夜市吉祥物「夜奇鴨」，首次現身花園夜市大受好評，與同款傳說中的「菜奇鴨」，周邊商品詢問度破表，第一批限量周邊商品只送不賣、現蹤菜市場，市民紛紛敲碗預購。市場處回應，已經在辦商標註冊，後續完成就可委託廠商量產。

台南市議員沈震東2日透過臉書發文，笑稱新台南市場的代言人、傳說中的菜奇鴨詢問度爆表，未來常來逛市場，才能有機會不錯過所有菜奇鴨周邊商品。照片中更亮相了可愛的「菜奇鴨」娃娃，吸引民眾詢問「真的有賣嗎？」

▲菜奇鴨周邊商品現蹤市場。（圖／翻攝沈震東臉書）



「夜奇鴨」則是9月再度現身來到大東夜市與大東東夜市，市長黃偉哲首次在夜市與「夜奇鴨」合體，現場發放限量50元夜市券。市府推出活動，只要將合照上傳至社群平台，並到台南市市場處臉書「臺南市市場巡禮」按讚，即可獲得吉祥物周邊商品抽獎資格及限量夜市銅板抵用券。此外，參加夜市小遊戲的民眾，也有機會將「夜奇鴨」周邊商品帶回家。

經濟發展局局長張婷媛指出，雖然暑假即將結束，「夜奇鴨」還是會持續走訪台南各大夜市，同時也將推出全新周邊商品。市場處代理處長林士群表示，市場處將在活動最終場抽出限量「夜奇鴨頸枕」的幸運得主。