18歲男開賓士找女友命喪國道　每天回家陪吃晚餐...嬤悲傷崩潰

記者唐詠絮／彰化報導

一名18歲柯姓男子，駕駛家人的賓士車外出時，行經國道1號南下215公里疑似因車速過快，猛烈追撞前方外側車道的貨櫃車，強大撞擊力導致賓士車瞬間炸成火球，向左偏移後，再撞上內側車道的另一輛轎車，柯不幸受困車內，慘遭火舌吞噬，警消到場後雖迅速撲滅火勢，但他已明顯死亡，現場令人怵目驚心。消息傳回家中，阿嬤得知寶貝愛孫命喪國道，傷慟欲絕。

▲18歲男開家人的車上國道燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮攝）

▲一早鄰居到死者外婆家關心。（圖／記者唐詠絮攝）

這起意外帶走一條年輕生命，也讓家屬陷入巨大悲痛。當地里長李麗真透露，柯男是家中的獨子，個性乖巧，家庭狀況單純。他平時與家人同住，不僅每天都會回家，周末也常可見他整理家中花圃，更是幾乎天天到外婆家，陪外婆吃晚飯，與家人感情非常緊密。

▲里長李麗真說明。（圖／記者唐詠絮攝）

事發當天下午，柯姓男子告訴外婆，要去員林找女朋友拿制服，準備開學返回台中學校報到，未料這竟成了最後的道別。對於愛孫突然離世，外婆心情極度沉重，難以接受。

據鄰居私下了解，事故車輛是柯男叔叔的賓士車，平時主要由柯男使用，他本身也持有駕照，車禍原因可能與車速過快、未保持安全距離有關，導致他反應不及，直接撞上前方的大型聯結車。詳細的肇事原因仍有待國道警方進一步調查釐清。

▲柯姓男子不僅每天陪外婆吃晚餐，周末會在家整理花圃。（圖／記者唐詠絮攝）