快訊／國道驚悚火燒車1死1傷　18歲男追撞貨櫃車慘成焦屍

記者唐詠絮／彰化報導

今（2）日下午國道1號南下215公里處、彰化田尾路段發生一起嚴重火燒車死亡意外。一輛自小客車因不明原因與前車發生碰撞後瞬間燒成火球，再衝撞後車，造成年僅18歲的柯姓男駕駛受困車內，當場燒成焦屍。後車副駕駛女子受傷送醫，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查。

▲國1南員林路段火燒車18歲男受困車內燒成焦屍。（圖／民眾提供）

這起驚悚火燒車事件發生在中午16時58分左右。國道警方與消防隊接獲通報，指國1南下215公里處發生兩輛自小客車追撞事故，其中一輛轎車因撞擊力道過大，當場起火並全面燃燒。

警消獲報後不敢大意，立即出動5輛消防車、1輛救護車，共11名消防人員前往搶救，現場由田尾分隊小隊長蕭淳晉指揮。救援隊伍在下午4點55分趕抵現場時，起火車輛已被大火吞噬，18歲柯姓駕駛已燒成焦屍，明顯死亡，未能逃出。消防人員雖迅速於5點15分控制火勢、並在5點20分完全撲滅。

至於受到撞擊的另一輛自小客車，46歲陳姓男駕駛則順利自行脫困，僅受到驚嚇但未受傷；不過同車的46歲孫姓女副駕駛因撞擊導致右上臂疼痛，所幸意識仍然清醒，隨後送往衛福部彰化醫院救治。

不幸喪生的駕駛為年僅18歲的柯姓男子，詳細事故原因是否與超速、疲勞駕駛或其他因素有關，仍需由國道警方進一步釐清。至於整起事件也造成該路段南下車道一度封閉回堵，在接近下午5點半時才逐漸排除並恢復通車。