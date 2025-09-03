　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高歌台灣光復紀念歌！　宋楚瑜籲：珍惜中華民國得來不易的和平

▲親民黨主席宋楚瑜出席抗戰勝利紀念活動並向先總統蔣公及國軍致敬。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜出席抗戰勝利紀念活動並向先總統蔣公及國軍致敬。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

面對對日抗戰勝利80週年紀念日，親民黨主席宋楚瑜今（3日）到中正紀念堂致意，下午宋楚瑜也將前往國軍忠烈祠，向抗戰期間國軍致意。宋楚瑜致詞時提到，如果80年前，對日抗戰沒有取得勝利，不僅中華民國不復存在，台灣也不會重回中華民國版圖。他也現場高歌「台灣光復紀念歌」，呼籲大家要珍惜中華民國現在得來不易的和平與繁榮；同時也要常思量，思量要為台灣開創什麼樣的美好未來。

宋楚瑜提到，如果80年前，對日抗戰沒有取得勝利，不僅中華民國不復存在，台灣也不會重回中華民國版圖。他強調，不論是對台灣或對中華民國而言，今天是何等重大關鍵值得紀念的日子。而他身為台灣省唯一的民選省長，也要代表全體台灣省民大聲地說，大家不僅是台灣人，也是中華民國國民，大家都熱愛台灣這塊土地，更應當重視台灣光復的這段歷史。

宋楚瑜說，他過去擔任台灣省主席與台灣民選省長時，一共5年9個月，每年的台灣光復節他都會在南投縣中興新村舉辦慶祝酒會，從未中斷。在歷次慶祝酒會中，不僅李登輝總統夫婦、行政院長連戰夫婦蒞臨出席，尤其在50週年紀念酒會時，他更廣邀各國駐華使節蒞臨中興新村，一同慶祝。這正代表著，慶祝台灣光復回歸中華民國版圖是全國同心一致、國際社會也認可的具體印證。

▲親民黨主席宋楚瑜出席抗戰勝利紀念活動並向先總統蔣公及國軍致敬。（圖／記者林敬旻攝）

宋楚瑜提到，大家可能不清楚當年8年艱苦對日抗戰、成千上萬的同胞流離失所的悲慘歲月。但他生於戰亂之時，是名符其實的「抗戰寶寶」，隨父母及國軍部隊不斷轉進，從家鄉湖南，輾轉到重慶，二次大戰期間，日本曾派軍機轟炸重慶131次。不少次他就在母親的襁褓呵護下，在防空洞中避難。而後再到台灣，這一路顛沛流離，更讓他從小就瞭解到，戰爭無情、和平可貴，也體認到蔣中正所領導的國民革命軍，為中華民族英勇奮戰的史實，不容抹滅。

宋楚瑜強調，大家欣見兩岸同為慶祝中華民族在艱難環境下贏得抗戰勝利，而勝利成果的具體展現，就是將台灣及澎湖群島重新回歸到中華民國版圖，兩岸之間理應珍惜。而台灣重回中華民國懷抱後，在過去八十多年，中華民國政府治理下，堅持自由民主價值，從威權體制逐步轉型到民主開放，教育普及、創造臺灣經濟奇蹟，民生樂利，社會繁榮，此亦為先總統蔣公及蔣經國總統兩代領導人對台灣之重大貢獻。

▲親民黨主席宋楚瑜出席抗戰勝利紀念活動並向先總統蔣公及國軍致敬。（圖／記者林敬旻攝）

宋楚瑜接著說，他還記得每遇到台灣光復節必定會吟唱「台灣光復紀念歌」，歌詞中有一句「不能忘，常思量」，特別讓人印象深刻。今天紀念抗戰勝利暨臺灣光復80週年，「不能忘」戰爭的殘酷，以及對日抗戰的艱辛，要珍惜中華民國現在得來不易的和平與繁榮；同時也應該「常思量」，思量要為臺灣開創什麼樣的美好未來。

宋楚瑜最後說，讓大家一起攜手合作、努力向前，為中華民國加油，為台灣加油，為兩岸和平加油。「天大地大，人民最大」，再一次讓大家切記，台灣光復不能忘；八年血戰不能忘；民族精神不能忘；中華民國不能忘，自由民主人權的價值不能忘。

▲親民黨主席宋楚瑜出席抗戰勝利紀念活動並向先總統蔣公及國軍致敬。（圖／記者林敬旻攝）
 

宋楚瑜：兩岸要相親相愛　陸不會靠武力解決問題

在抗戰勝利暨台灣光復80週年之際，中國大陸今（3日）舉辦閱兵，並高調紀念抗戰勝利，引發兩岸「正統之爭」討論；前國民黨主席洪秀柱也赴中參加活動，強調是為了緬懷先烈，但引起不同聲音。對此，親民黨主席宋楚瑜受訪時表示，台灣是自由開放的社會，每個人都有行動與言論的自由，但他也強調，兩岸應該共同珍惜得來不易的民族驕傲，大陸不會用武力解決兩岸問題，而是要透過溝通協調、相親相愛，「共同努力，再造中華民族的光輝」。

只提終戰不提抗戰？　賴政府的歷史敘事、國族建構策略及其侷限

洪秀柱參加中共93閱兵　回擊陸委會

批中共意圖爭奪抗戰歷史主導權　退輔會：是中華民國取得最終勝利

「一邊一國」言論挨告　劉世芳：中華民國與中華人民共和國互不隸屬

