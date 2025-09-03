宋楚瑜：兩岸要相親相愛　陸不會靠武力解決問題

▲親民黨主席宋楚瑜出席抗戰勝利紀念活動並向先總統蔣公及國軍致敬。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

在抗戰勝利暨台灣光復80週年之際，中國大陸今（3日）舉辦閱兵，並高調紀念抗戰勝利，引發兩岸「正統之爭」討論；前國民黨主席洪秀柱也赴中參加活動，強調是為了緬懷先烈，但引發異議。對此，親民黨主席宋楚瑜受訪時表示，台灣是自由開放的社會，每個人都有行動與言論的自由，但他也強調，兩岸應該共同珍惜得來不易的民族驕傲，大陸不會用武力解決兩岸問題，而是要透過溝通協調、相親相愛，「共同努力，再造中華民族的光輝」。

宋楚瑜今日上午到中正紀念堂致意，受訪時，針對洪秀柱赴中參加閱兵活動表示，台灣是自由開放的社會，每個人都有自己的行動與言論表現，但他要特別強調，「歷史的真正故事不容任何人抹煞或篡改，抗戰正史就是主力部隊是國軍的英雄將士」。

宋楚瑜指出，大陸今天舉行閱兵，讓他聯想到歷史上一段重要的巧合。從鴉片戰爭開始，接著是庚子賠款，到1900年八國聯軍打入北京，這些歷史都帶給中國人深刻的感觸。宋楚瑜認為，大陸今天展示軍力，其實是要讓外界了解，「不能再讓列強予取予求」。他說，80年前中國沒有能力保護自己的國家，但今天已經不同，「沒有人可以隨便欺負中華民族」，這是兩岸人民共同的心聲與願景。

至於外界關注兩岸在抗戰勝利八十週年「爭正統」，大陸舉行大規模紀念，而民進黨政府則強調中華民國才具代表性。宋楚瑜表示，今天是「光復八十週年」的重要日子，應該回顧當年蔣中正領導的國民革命軍部隊，在日本20萬大軍壓境之下奮勇抵抗，許多中華民國名將將士犧牲奉獻，這些政績不容被抹煞。

宋楚瑜強調，這樣的日子不應成為政黨爭議，而是提醒大家堅持自由民主價值。他說，台灣走過威權體制，成為今日開放社會，應更加珍惜並且奮鬥，讓子孫能活在自由、平等、有尊嚴和人權的環境。他呼籲民眾「要常常思量，不能忘記」。

宋楚瑜說，兩岸應該共同珍惜得來不易的民族驕傲。中國不會強佔其他國家一分一毫的土地，大陸也不會用武力解決兩岸問題，而是要透過溝通協調、相親相愛，「共同努力，再造中華民族的光輝」。