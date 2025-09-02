批中共意圖爭奪抗戰歷史主導權　退輔會：是中華民國取得最終勝利

▲退輔會主委嚴德發。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

抗戰勝利今年滿80周年，中共明將舉辦閱兵來慶祝。對此，退輔會主委嚴德發今（2日）表示，中共意圖爭奪抗戰歷史的主導權，妄圖以中華人民共和國取代中華民國之地位，但實際上中華民國一直屹立不搖，一直存在，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利受降。

退輔會2日舉辦「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利80周年大會」，由主委嚴德發主持，活動中邀請16位曾經參與抗戰的老兵、4位對退除役官兵公益重大貢獻企業代表及19位全國性退伍軍人社團代表齊聚一堂，共同紀念80周年抗戰勝利，與會人員共300人，場面莊嚴隆重。

活動開始，全體與會者肅立默念一分鐘，向所有為國犧牲烈士與榮民英靈表達最崇高的敬意；接續嚴德發頒發榮譽狀及榮譽紀念章予現場參戰老兵，感謝他們無私的奉獻青春生命；繼而播放精心製作紀念影片「戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬」，讓與會者透過珍貴影像與老兵憶往紀錄，深刻感受當年軍民一心、共禦外侮的歷史情懷。

▲退輔會「慶祝九三軍人節暨紀念抗戰勝利80周年大會」一開始，全體與會者肅立默念一分鐘，向所有為國犧牲烈士與榮民英靈表達最崇高的敬意。（圖／退輔會提供）

嚴德發致詞時表示，抗戰勝利是全民團結奮鬥的成果，今日的和平與繁榮，來自無數先烈的犧牲與奉獻。透過此次紀念活動，向所有曾為維護人類自由民主、抵禦侵略而英勇奮戰之軍民志士，致以最崇高之敬意，更要藉此機會激發國人對國防的重視，對軍人的尊崇，勉勵後世不忘初心，堅守自由與正義的價值。

嚴德發強調，中共亦將舉行慶祝抗戰勝利80周年閱兵活動，宣稱抗戰是由中共所主導，意圖爭奪抗戰歷史的主導權，妄圖以中華人民共和國取代中華民國之地位。實際上中華民國一直屹立不搖，一直存在，有史實為證，抗戰自始至終都是由中華民國政府領導全國軍民團結奮戰並取得最終勝利受降。

另外，退輔會說，退輔會為了這次紀念80周年抗戰勝利活動，特別製作紀念影片、策辦文化走廊、文物展、出版「聖戰千秋」專書，希望透過文字、影片、圖像等方式記述抗戰歷程，向所有參與抗戰的榮民前輩致上最崇高的敬意，彰顯抗戰勝利的歷史意義，也展現全民對和平與民主的堅定信念。未來，輔導會將持續推動榮民榮眷服務照顧傳承工作，讓榮民「堅定愛國信念、守護國家安全」的精神綿延不絕。