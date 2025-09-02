洪秀柱參加中共93閱兵　回擊陸委會：我的立場沒變

▲洪秀柱將出席大陸九三閱兵。（圖／記者任以芳攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前國民黨主席洪秀柱近日受邀前往北京，參加大陸舉辦的「抗戰暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵典禮。洪秀柱表示，「參加九三紀念是緬懷先烈，民進黨不該用恐嚇阻止人民銘記歷史」。

針對洪秀柱赴陸， 陸委會副主委沈有忠批評，洪秀柱曾說參加中共閱兵「傷害國人感情」，如今柱柱姐變成柱柱姨，卻「昨是今非」。

對此，洪秀柱2日晚間在臉書發文表示，她此行心情沉重並充滿複雜感受，強調緬懷為國犧牲的將士是全體民族共同的責任，並呼籲社會不應忘記抗戰歷史。她認為，抗戰勝利不僅是中華民族的重要記憶，也是台灣今日安定的根基。

洪秀柱批評，民進黨政府自8月14日起，陸續透過陸委會及外交部發布警告，指若有政黨或個人參加九三紀念活動且配合宣傳，可能面臨裁罰。她質疑，民眾僅僅表達「不忘歷史、不忘先烈」是否也會被視為配合宣傳，認為這類措施已限制言論自由，並壓抑對歷史的追思。

洪秀柱澄清，自己早已卸任公職十年，並不屬於《兩岸人民關係條例》規範的現職人員，行程完全合法。她批評政府隨意貼標籤，忽略了中華民國是抗戰勝利國，台灣光復正是抗戰成果。洪秀柱也指出，民進黨將「抗戰」淡化為「終戰」，等同於矮化台灣的歷史地位。她呼籲，政府應正視抗戰史實，勇於爭取屬於台灣的歷史話語權，而非一味接受外國觀點。

對於外界質疑她立場轉變，洪秀柱回應，十年前兩岸交流頻繁，爭的是中國代表權及抗戰話語權；但目前民進黨不僅放棄中國代表權，連台灣光復的歷史根源也遭到弱化。她表示，中國大陸近年來透過影視文化肯定國民政府主導的抗戰正面戰場，自己的立場始終如一，真正改變的是執政黨操作「反中」且不敢承認歷史正當性。

洪秀柱最後強調，紀念抗戰勝利是民族團結的基礎，並非挑起仇恨。她呼籲民進黨放下意識形態，勇敢承認台灣的歷史，唯有如此才能在國際舞台上發聲，凝聚社會共識，推動兩岸和平發展。