政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭黃國昌6作為邁向「成功之路」　苦苓：我真的佩服

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨日前舉辦走讀活動爆發衝突，造成員警受傷，民眾黨主席黃國昌等人被警方通知到案說明，掀起各界關注。作家苦苓（王裕仁）直言，「我真的很佩服黃國昌」，黃從頭到尾就是以全國最有權力的人、總統賴清德作為對手，他還整理出讓黃邁向「成功之路」的6大作為，包含大罷免時幫藍委站台等等。

▲▼黃國昌 民眾黨立法院黨團召開 民進黨政績 - 光電板淹腳目 前瞻預算放水流 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲苦苓整理出黃國昌的6大作為，並直言這就是黃的成功之路。（資料照／記者屠惠剛攝）

苦苓2日在臉書發文表示，「我真的很佩服黃國昌」，並強調自己不是在反串。苦苓直言，黃國昌的作為完全符合博弈理論的「以小博大」，從頭到尾都是以全國最有權力的人、總統賴清德作為對手。

苦苓還整理出黃國昌的6大作為，詳細如下：

1、從「賴清德在監視器看著柯文哲」開始，黃國昌就一直挑釁賴清德，一而再、再而三地要找賴辯論，甚至說出「賴皇放馬過來」，他就像一隻比特犬般緊咬不放。

2、在立法院居於關鍵少數，但黃國昌沒有在藍綠之間合縱連橫，反而是心甘情願當「傅隨組織」，反正只要能讓賴清德政府寸步難行，他並不在乎做一個「咆哮小弟」。

3、大罷免的時候，黃國昌到處幫岌岌可危的藍委站台，讓國民黨欠下多少人情，而且31比0的輝煌戰果，讓很多人認為，是他幫忙打敗支持大罷免的賴清德，對2028藍白合更燃起希望。

4、國民黨也不得不支持黃國昌推出核三延役公投（還要進主管機關同意評估安全無虞，這根本是個廢話公投），偏偏賴清德跳出來說要投不同意票，結果400多萬票輾壓100多萬票，黃國昌又一次打敗賴清德。

5、這一次直攻總統官邸，不但自己闖過禁制區，也為了替台北市藍委報恩的蔣萬安，下令台北市警察不許擋他，任他盡情勒脖子、大玩人體衝浪，造成「公權力不敢動大立委」的全民印象，黃國昌徹底踐踏了賴清德政府的威望。

6、食髓知味，黃國昌下次可能去衝總統府，從6小時增加到12小時。檢察官起訴他也沒有關係，反正每次出庭都可以趁機造勢，這樣不斷創造聲量，給大家的印象就是，黃國昌是「反賴急先鋒」、「打綠大元帥」。

苦苓認為，若年輕人和藍色選民都覺得黃國昌是唯一能跟賴清德對抗的人選，「最後會是什麼結果呢？可能連盧媽都會睡不著覺。這就是黃國昌的『成功之路』，我真心不騙這麼說。」

#我真的很佩服黃國昌 我不是在反串，就像我極度厭惡希特勒、毛澤東，但我還是佩服他們真的很厲害。對黃國昌也是。 黃國昌的作為完全符合博弈理論的「以小搏大」，他從頭到尾就是以全國最有權力的人——賴清德作為對手。 1️⃣從「賴清德在監視器看...

苦苓發佈於 2025年9月2日 星期二
09/01 全台詐欺最新數據

500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

