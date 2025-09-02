國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

▲國光客運停駛8條國道路線。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運繼8月底停駛高屏6條公路客運後，9月8日將再停駛8條國道客運路線，高達95名駕駛遭資遣，佔該14條路線駕駛比例6成。公路局坦言，除該14條核定停開路線由其他業者接駛外，國光客運後續還提出6條路線停駛規劃，公路局將審慎評估。

國光客運9月8日起將停駛「【1838】台北-高雄」、「【1837】台北-台南」、「【1872】台中-高雄」、「【1836】台北-新營」、「【1839】台北-屏東」、「【1873】台中-屏東」、「【1871】台中-台南」及「【1862】桃園-高雄」等8條南部地區中、長途國道客運路線，由統聯客運接駛，票價不變。

公路局運輸組長梁郭國坦言，國光客運8月31日有6條公路客運路線強制路線調整，第二階段有8條國道客運路線，總共14條外，國光客運第三波還有針對6條國道客運路線申請停駛，主要是中南部路線，公路局還在謹慎評估。

根據統計，國光原有62條公路客運和國道客運路線，8月底和9月8日前後停開14條，還剩48條，若第三波再停開6條，今年恐大瘦身僅剩42條路線。

梁郭國表示，國光客運停開14條路線後，該14條路線共有158位駕駛，其中有95位駕駛會資遣，可以轉任其他客運公司，另有63位駕駛會留任，駕駛將分配到其他路線。資遣駕駛部分，國光會依照《勞基法》規定，充分處理，資遣駕駛是否轉移到其他接駛業者任職，公路局樂觀其成，也願意媒合流通轉任。

梁郭國指出，公路客運旅客相較疫情前，平均僅恢復到6成到7成，還沒有恢復到疫情前，其中北宜路線情況較好，已恢復到疫情前9成到9成5，中短途譬如基隆、台北、桃園、新竹等已回到疫情前7到8成，中長程被高鐵、台鐵分食市場，僅恢復疫情前4到5成。

根據公路局統計，近一年已有39條客運路線申請停駛，其中21條評估之後，有既有路線替代或整併轉型，同意停駛。該39條停駛路線不包含國光客運退出但有其他業者接駛的14條路線。

梁郭國說明，國道客運在疫情之後，民眾搭乘習慣轉移，改搭台鐵或高鐵，另外台灣少子化或生活水準提高，加上駕駛員缺員，都影響客運經營，公路局針對國道客運路網進行嚴謹檢討，以前國道客運路網在現行要與雙鐵同性質營運下，都需要全面檢討，公路客運經營和公共運輸的性質，隨著社會改變出現變化；此外，兩年前公路客運調整票價，去年國道客運也調漲，收益對業者有幫助，公路局根據法令也進行法規的調整。

梁郭國表示，政府提供通勤月票，在各生活圈提供低廉票價、提升方便性，讓中長途國道客運運量也有增加，TPASS 2.0也有達一定搭乘次數的回饋，讓民眾票價都有優惠和節省。

由於目前全台客運和公車需求駕駛員估計約有1.6萬名，根據統計，截至今年5月為止，駕駛員缺員仍有2千多位，其中公路客運缺員716位，市區公車缺員1565位。梁郭國表示，駕駛員缺員部分，公路局今年也有延續擴大徵才補助，今年對大客車訓練過程空窗期的生活費也有增加，比之前方案更優惠，未來也會持續處理。