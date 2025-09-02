　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

▲▼國光客運停駛8條國道路線。（圖／國光客運提供）

▲國光客運停駛8條國道路線。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

國光客運繼8月底停駛高屏6條公路客運後，9月8日將再停駛8條國道客運路線，高達95名駕駛遭資遣，佔該14條路線駕駛比例6成。公路局坦言，除該14條核定停開路線由其他業者接駛外，國光客運後續還提出6條路線停駛規劃，公路局將審慎評估。

國光客運9月8日起將停駛「【1838】台北-高雄」、「【1837】台北-台南」、「【1872】台中-高雄」、「【1836】台北-新營」、「【1839】台北-屏東」、「【1873】台中-屏東」、「【1871】台中-台南」及「【1862】桃園-高雄」等8條南部地區中、長途國道客運路線，由統聯客運接駛，票價不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局運輸組長梁郭國坦言，國光客運8月31日有6條公路客運路線強制路線調整，第二階段有8條國道客運路線，總共14條外，國光客運第三波還有針對6條國道客運路線申請停駛，主要是中南部路線，公路局還在謹慎評估。

根據統計，國光原有62條公路客運和國道客運路線，8月底和9月8日前後停開14條，還剩48條，若第三波再停開6條，今年恐大瘦身僅剩42條路線。

梁郭國表示，國光客運停開14條路線後，該14條路線共有158位駕駛，其中有95位駕駛會資遣，可以轉任其他客運公司，另有63位駕駛會留任，駕駛將分配到其他路線。資遣駕駛部分，國光會依照《勞基法》規定，充分處理，資遣駕駛是否轉移到其他接駛業者任職，公路局樂觀其成，也願意媒合流通轉任。

梁郭國指出，公路客運旅客相較疫情前，平均僅恢復到6成到7成，還沒有恢復到疫情前，其中北宜路線情況較好，已恢復到疫情前9成到9成5，中短途譬如基隆、台北、桃園、新竹等已回到疫情前7到8成，中長程被高鐵、台鐵分食市場，僅恢復疫情前4到5成。

▲▼公路局運輸組長梁郭國。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局運輸組長梁郭國。（圖／記者李姿慧攝）

根據公路局統計，近一年已有39條客運路線申請停駛，其中21條評估之後，有既有路線替代或整併轉型，同意停駛。該39條停駛路線不包含國光客運退出但有其他業者接駛的14條路線。

梁郭國說明，國道客運在疫情之後，民眾搭乘習慣轉移，改搭台鐵或高鐵，另外台灣少子化或生活水準提高，加上駕駛員缺員，都影響客運經營，公路局針對國道客運路網進行嚴謹檢討，以前國道客運路網在現行要與雙鐵同性質營運下，都需要全面檢討，公路客運經營和公共運輸的性質，隨著社會改變出現變化；此外，兩年前公路客運調整票價，去年國道客運也調漲，收益對業者有幫助，公路局根據法令也進行法規的調整。

梁郭國表示，政府提供通勤月票，在各生活圈提供低廉票價、提升方便性，讓中長途國道客運運量也有增加，TPASS 2.0也有達一定搭乘次數的回饋，讓民眾票價都有優惠和節省。

由於目前全台客運和公車需求駕駛員估計約有1.6萬名，根據統計，截至今年5月為止，駕駛員缺員仍有2千多位，其中公路客運缺員716位，市區公車缺員1565位。梁郭國表示，駕駛員缺員部分，公路局今年也有延續擴大徵才補助，今年對大客車訓練過程空窗期的生活費也有增加，比之前方案更優惠，未來也會持續處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

從代工霸主到被迫等待！彰化水五金面臨關稅衝擊　外圍廠商恐先停工

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

【神力女超人】女駕駛國道徒手推故障賓士50米

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

美女書法家脫了！　下海拍AV

更多熱門

相關新聞

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

國光客運繼8月31日停駛高雄、屏東、墾丁等6條公路客運路線後，9月8日將再停駛8條北高、北南、北屏等8條國道客運路線，國光客運表示，旅客日前已購買的套票，如有退票需求，即起全台各車站將可全額退票，不收手續費。

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

撞擊畫面曝光！女騎士遭「預拌車猛撞」拖行百米亡

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

高雄推智慧限時機車格　前20分鐘免費

高雄推智慧限時機車格　前20分鐘免費

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

關鍵字：

交通國光客運公路局駕駛停駛

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面