國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

▲國光客運第二波停駛，退出8條國道路線。（資料圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

深陷虧損的國光客運申請停駛14條路線，其中8月31日首波先停駛高雄、屏東、墾丁等6條公路客運路線，第二波8條北高、北南、北屏等國道客運路線也找到其他業者接手了。公路局今(2日)宣布，國光客運該8條路線9月8日停開，由統聯客運無縫接駛，即起開放預售套票退票。

公路局表示，國光客運公司因營運考量申請停駛「【1838】台北-高雄」、「【1837】台北-台南」、「【1872】台中-高雄」、「【1836】台北-新營」、「【1839】台北-屏東」、「【1873】台中-屏東」、「【1871】台中-台南」及「【1862】桃園-高雄」等8條南部地區中、長途國道客運路線。

公路局指出，經公路局審查及確認後續接駛規劃陳報交通部同意後，該8條國道客運路線自9月8日起將由統聯客運公司接駛，民行服務不受影響。

至於統聯接手後，公路局進一步說明，統聯客運接駛後在「【1838】台北-高雄」、「【1837】台北-台南」、「【1872】台中-高雄」、「【1836】台北-新營」、「【1839】台北-屏東」、「【1873】台中-屏東」等6條路線仍維持原服務班次。

另「【1871】台中-台南」及「【1862】桃園-高雄」部分，公路局表示，經檢視載客數及考量與同路廊路線重疊，初期將依平、假日尖峰時段開行必要需求班次，視民眾需求再機動增班。

公路局也指出，公路局已協調和欣客運同路廊路線，包含「【7500】台北-台南」、「【7513】台北-高雄」、「【7505】板橋-台南」及「【7512】新營-高雄」，配合每日增開單向1班到10班不等，整體同路廊路線之服務，運能尚屬充裕。

此外，國光客運公司原發行預售套票，乘客如有退票需求，即日起可於國光客運全台各站皆可辦理退票，公路局表示，已協調本次退票將依票面金額全額退費，另不加收任何手續費及工本費用；若為使用信用卡購票者，請攜帶原卡片至櫃台辦理退票。

另國光客運車票不得轉換使用於其他客運業者，如有任何疑問，民眾可電洽該公司客服專線0800-010-138或各車站服務人員。

公路局最後表示，近年由於高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變且客運駕駛嚴重缺員，以致整體國道客運路線市場經營困難，公路局會持續協助業者進行路線優化及瘦身改善，針對替代度高且嚴重虧損之路線及場站檢討改善方案，兼顧民行權益及提高客運路線營運效率。



