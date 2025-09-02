反殺12公里內無人機蜂群　FK-3000彈砲合一現身閱兵彩排

▲FK-3000系統被捕捉到現身北京天安門閱兵彩排行列。（圖／翻攝自Facebook／中華軍武論壇3.0）

軍武中心／綜合報導

持續3年的俄烏戰場證明對抗無人機已成為地面部隊必須正視的新課題，解放軍一款集結近程防空導彈、反集群微型導彈以及機關炮的「彈炮合一對空防禦系統」FK-3000再次現身，可同時打擊300米至12公里內包含無人機蜂群的空中威脅。

距離北京9月3日舉行抗戰勝利80周年閱兵間愈來愈近，許多軍武裝備陸續公開，近日被軍迷捕捉到曾在2022年珠海航展中首度亮相的FK-3000也加入彩排行列中。這款車載防空系統結合30毫米自動機砲與96枚短程攔截飛彈，能有效應對無人機、巡弋飛彈及武裝直升機等多樣化目標。

公開資料顯示，FK-3000由中國航天科工集團研發，是一型反集群反彈藥防空武器系統，其裝設在一輛六輪卡車上，主要整合一門30毫米自動機砲，一旁設有兩組短程防空飛彈發射箱，可掛載24枚飛彈。而在都使用微型導彈情況下，最多可裝96枚導彈，專為應對無人機群攻擊，同時結合智能引信與先進感測器，大幅提升攔截效率。

軍事網站《Defence Blog》指出，從FK-3000系統的出現，可以觀察到中國意在建立可靈活保護軍事單位、戰略設施的多層防禦體系，此次出現在北京天安門閱兵彩排行列中，顯示該系統已進入實戰部署階段。