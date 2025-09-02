　
大陸 大陸焦點 特派現場

普丁凌晨搭車1.5小時抵京　多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

記者魏有德／綜合報導

天津上海合作組織領袖會議昨（1）日晚間結束，部分參與峰會的領袖直接搭乘高鐵轉戰北京，準備出席3日在天安門廣場長安大街前的解放軍盛大閱兵分列式和大陸官方舉行的二戰及抗戰勝利紀念相關活動。俄羅斯總統普丁則是選擇乘車，在今（2）日凌晨1時許出發，在前導車帶領下，車隊經過約1.5小時車程，駛過天安門廣場，正式抵京。

▲俄羅斯總統普丁車隊凌晨抵京通過天安門城樓。（圖／翻攝RT微博）

▲俄羅斯總統普丁車隊凌晨抵京通過天安門城樓。（圖／翻攝RT微博）

根據《今日俄羅斯（RT）》隨行的俄羅斯記者在社群媒體Telegram上貼出車隊行進的畫面，在前導車的帶領下，普丁車隊在夜間通過天安門廣場，這名記者還發文「報平安」稱，「總統（普丁）抵達北京。」

▲哈薩克總統托卡耶夫乘高鐵抵達北京。（圖／翻攝央視）

▲哈薩克總統托卡耶夫乘高鐵抵達北京。（圖／翻攝央視）

此外，也有部分國家領袖選擇從天津搭高鐵前往北京，車程約25分鐘，包括白俄羅斯總統盧卡申科、巴基斯坦總理夏立夫、哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、馬爾地夫總統穆伊茲、蒙古國總統呼日勒蘇赫和塔吉克總統拉赫蒙等。

▲塞爾維亞總統武契奇搭乘專機飛抵北京。（圖／翻攝央視）

▲塞爾維亞總統武契奇搭乘專機飛抵北京。（圖／翻攝央視）

至於大陸的東歐好朋友塞爾維亞總統武契奇則是在今（2）日乘專機飛抵北京，北韓勞動黨總書記、國家領導人金正恩也乘坐「綠皮防彈專列」，越過長白山從大陸東北順鐵路直奔北京。

▲▼金正恩啟程赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

▲金正恩赴北京參加閱兵。（圖／翻攝朝中社）

根據此前大陸官方資訊顯示，這次「九三閱兵」將進行70分鐘，由空中分列式開始，緊接著是地面部隊和裝備部隊依序通過設在天安門廣場城樓前的觀禮台，接受包括大陸國家領導人、黨政軍高層及外國貴賓等人的檢閱。

