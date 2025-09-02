　
北京93閱兵「台灣才是隱藏關鍵」　學者解讀警告訊息

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲中國國慶閱兵典禮 。（資料照／路透社）

記者吳美依／綜合報導

中國將於9月3日舉行「反法西斯暨抗日勝利80周年」的閱兵典禮，展現軍事實力與地緣政治影響力。分析人士指出，在這場活動上，台灣是「未被提及、卻至關重要的一部分」，北京正在藉此向台灣傳遞「抵抗也是徒勞無功」的訊息。

《衛報》指出，中國在這場閱兵典禮上展現實力，也展現自己是西方領導全球秩序的另一個替代方案。因為反對西方而聯合起來的26個國家領袖也齊聚一堂，表達對習近平的支持，包括俄羅斯、伊朗及北韓領袖等，其中西方國家僅有塞爾維亞、斯洛伐克代表出席。

此外，中國閱兵典禮不僅展現北京集結非西方國家領袖的能力，也與6月美國總統川普生日時「乏善可陳」的閱兵典禮，形成直接的軍事實力比較，而北京對此感到滿意。

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲北京藉由閱兵，向台灣傳遞訊息。圖為中共總書記習近平。（圖／路透）

倫敦智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）高級研究員于潔（Yu Jie）認為，「習近平正試圖展現他對於全球秩序的野心。」在習近平看來，「世界應該由中國領導，並且結合許多非西方國家，形成多極格局。」

英國皇家聯合研究院（RUSI）專家帕頓（Charles Parton）指出，「台灣是這場閱兵上未被提及、卻至關重要的一部份。」北京正透過展示軍事實力，向台灣傳達一個訊息，那就是「抵抗是徒勞的」。

報導也指出，中國戰機加大使用本土生產、而非俄羅斯生產的引擎，作為軍隊現代化計畫的一部份，而該計畫強調自力更生的重要性。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）說，「對中國而言，重點是要完全獨立於其他國家，包括俄羅斯。」

許多分析人士認為，北京從烏俄戰爭中記取教訓，為潛在的台灣衝突提供不同想法。魏士曼則表示，儘管在北京的閱兵典禮上，很難展現中國海軍的進步，但可能有一些技術，例如超音速無人機與大型水下無人機，展示中國有能力「阻止透過海陸援助台灣的任何人」。

北京93閱兵「台灣才是隱藏關鍵」　學者解讀警告訊息

