北海道便當店「144人食物中毒」1人死亡！　集體上吐下瀉　

▲北海道便當店發生大規模食物中毒事件，一名患者死亡。（圖／翻攝自昼めし屋）



記者王佩翊／編譯

北海道旭川市一家便當專賣店爆發大規模食物中毒事件，造成144人上吐下瀉，其中一名60多歲男性不幸死亡。旭川市保健所2日正式對外公布這起事件，並緊急下令該店停止營業。

根據《札幌電視台》報導，旭川市保健所指出，發生這起大型集體食物中毒案的是位於旭川市東鷹栖的「午餐屋」（昼めし屋），專門提供午餐宅配便當。保健所8月27日上午9時15分接獲通報稱，「8月25日中午食用這間店便當的同一個群體中，有多人出現腹瀉和腹痛症狀。」因此立刻展開調查。

根據保健所調查，8月25日當天食用該店供應的炸魚和炸雞便當的692名顧客中，有144名年齡介於13歲至81歲的人陸續出現腹瀉、腹痛等急性腸胃炎症狀。

由於所有患者都食用了午餐屋的便當，且經檢驗，有多名患者的糞便樣本都驗出「腸炎弧菌」（副溶血弧菌），因此認定這是一起由腸炎弧菌引起的集體食物中毒事件。

大部分的患者都在陸續康復中，然而其中卻有一名60多歲男性患者在食物中毒後死亡。保健所則表示，男子的死因與食物中毒是否具有直接因果關係仍待進一步釐清。

旭川市保健所要求該店在9月2日暫停營業1天，而該店則是自8月29日起就自主停業。

腸炎弧菌是一種常見的食物中毒病原菌，主要藏匿於生鮮海產及其加工製品中。根據統計，全日本在2020年至2024年期間，就曾發生過4起腸炎弧菌食物中毒案例。