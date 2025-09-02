　
國際

韓女東京街頭遭割喉慘死！前男友「假裝出境」　瞞過警回頭殺人

記者王佩翊／編譯

日本東京都世田谷區1日發生街頭割喉案，一名40歲南韓籍女子遭前男友持刀刺向頸部，經搶救後仍不治身亡。兇嫌則是在3個半小時後在羽田機場被警方逮捕。然而如今案件細節也曝光，死者早在8月底就曾因為提分手遭前男友施暴報警，當時警方強制要求嫌犯返國，甚至一路護送他通過安檢，怎知男子並未搭機離開日本，而是潛伏在當地，最終犯下殺人案。

根據《日本新聞網》報導，40歲南韓籍女子方志媛（音譯）1日遭30歲前男友朴永俊（音譯）在街頭砍殺。目擊民眾看到被害人滿身是血倒地後，隨即通報警察，然而當警消抵達現場時，被害人已經失去意識，而嫌犯早已逃之夭夭。方姓女子最終在送院搶救後不治身亡。

警方確認被害人身分後發現，女方早在8月29日就已向警察報案求助。當時她向警方表示，向男友提分手後遭到暴力對待。警方隨即對朴嫌進行勸導，並要求他立刻離境返國。

8月30日朴男再度出現在方女位於港區芝浦的住處附近，警方為確保其離境，甚至親自護送他到成田機場，目送其通過安檢區域。不料朴嫌並未如約搭機離開日本，反而潛伏在當地，最終犯下這起血案。

警方經追查，懷疑朴男犯案後想要潛逃回南韓，因此在案發後約3小時30分於羽田機場將其逮捕，但他在面對警方偵訊時堅持保持沉默，拒絕配合調查。

 
09/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

殺人案日本世田谷區女子日韓要聞

