社會 社會焦點 保障人權

70學生開學日被丟包！中鹿客運誆「車壞了」　竟是司機睡過頭

▲70學生開學日被丟包！中鹿客運騙「車壞了」，竟是司機睡過頭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲70學生開學日被丟包！中鹿客運騙「車壞了」，市議員一查原因，竟是司機睡過頭。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

今天是開學日，但台中市大雅區竟上演公車大脫班的離譜戲碼！今天上午超過70名準備搭乘525路公車前往市區上學的學生在站牌苦等，卻發現6點25分及35分兩班車無故消失，現場一片混亂。學生們只能急叩家長求援，還有人乾脆騎iBike往學校衝，就怕開學首日就遲到。家長不滿去電客運公司，客運解釋車輛故障，但隨後卻發現竟是司機睡過頭跟住院，讓家長直呼離譜。

市議員接獲家長陳情，表示致電營運的中鹿客運，客服以「車輛故障」為由搪塞，但他進一步向交通局查證，戳破業者謊言，真相竟是一名駕駛「睡過頭」，另一名則臨時住院，導致兩班車直接停駛。吳呈賢痛批中鹿客運不僅管理失當，還公然欺騙市民，而交通局的監督也完全失靈。

吳呈賢砲轟，525路線是大雅學子通勤命脈，暑假就頻傳脫班，未料開學變本加厲，「中鹿客運一年領取市府近4600萬補助，服務品質卻是如此不堪，脫班、飆車樣樣來，根本講不聽、罰不怕！」

吳呈賢強調，交通局不能只會道歉了事，應立即對中鹿客運祭出高額罰款與扣款等重罰，並要求業者建立駕駛備援機制。若業者仍舊擺爛，就該考慮直接撤換經營權，才能徹底保障學生的乘車權益。

