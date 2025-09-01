樂天Kobo限時10天全站購書73折　博客來揭暑期童書榜單TOP10

▲電子書以不占空間、隨買隨讀的便利性，深受不少愛書人青睞。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接開學，各大圖書平台紛紛祭出優惠活動，樂天Kobo迎接來台9週年，全站購書享73折、閱讀器最高享1,800元回饋優惠，電子書與閱讀器都有大幅折扣，今起開跑，只有10天；博客來推出年度最大開學書展，主打超過萬種童書、親子教養、國中小參考書66折起。愛書人可把握這波機會擴充書單，家長也能趁機為家中學童添購新學期教材。

電子書平台樂天Kobo自2016年進入台灣市場，目前已擁有超過800萬本中、外文電子書，中文藏書已超過32萬冊，今年更引進旗下內容出版服務「Kobo Originals」，主要涵蓋三大核心題材：溫暖療癒的勵志小說、熱烈又浪漫的愛情作品，以及扣人心弦的驚悚懸疑故事，透過豐富且獨具特色的原創作品，翻譯成繁體中文獨家出版品，帶給台灣讀者不同的閱讀選擇，例如作者珊妮·范·奧伊恩的荷蘭暢銷黑手黨羅曼史系列作：《坦然》、《無盡》、《意外》，在閱讀時數霸榜，廣受喜愛。

為歡慶9週年，樂天Kobo即日起至9月10日止，推出為期10天、全站73折優惠活動，推薦熱門暢銷書《哈利波特》繁體中文版全套七冊書籍，原價 3,354元，只需在結帳時輸入優惠代碼「9HBD」，立刻現省862元；各式書展與新書優惠同步登場，包括「歷史從來不是過去式書展」、「重塑人生復原力書展」等，皆享單本85折，還可再疊加73折省更多。閱讀器祭出72折起，其中熱銷款Libra Colour週年慶限定6,999元，再送800元購書金，享有最高1,800元的超值回饋。

▲荷蘭暢銷黑手黨羅曼史系列作，首次推出繁體中文版。（圖／樂天Kobo提供）

▲《哈利波特》繁體中文版全套七冊書籍，原價3,354元，搭配電子書平台全站73折活動優惠，折扣後為2,492元。（圖／樂天Kobo提供）

博客來則是公布《2025暑期童書暢銷榜TOP10》，揭示「非認知能力」與「自主學習力」成為暑假選書趨勢主流，冠軍由情緒繪本《我討厭貓》奪下，《關心學生，竟然官司纏身？教師專屬的法律諮商室》衝上亞軍成為大黑馬，角色IP與跨域知識書系也持續受青睞，引發孩子學習動機，包括《記恨家族》、《實現夢想的未來筆記本》、《屁屁偵探》、《野貓軍團》、《皮卡丘旅程繪本套書》、《達克比辦案16》、《達克比出任務2》、《世界的歷史01》都是榜上的熱門書籍。

▲博客來公布2025暑期童書暢銷榜TOP10，同時舉辦兒童開學書展。（圖／博客來提供）

開學日到來，家長書單怎麼挑？博客來即日起至10月2日推出年度最大「兒童開學書展」，集結超過2萬種童書與參考書66折起，精選3本再享75折，內容涵蓋繪本、百科、知識漫畫、語言學習與橋梁讀本，9/1至9/8特談童書更享66折，全面滿足家長、老師與孩子開學所需，同時呼應教育部推動的「社會情緒學習(SEL)元年」，精選情緒繪本與故事書，關注入學適應、生活自理與品格教育，打造安心入學選書提案。預估活動買氣將較去年同期成長超過一成。