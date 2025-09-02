「食物賣不完為何不送人？」老闆無奈曝3原因！全場秒懂：人性導致

▲最擔心的就是食安問題。（示意圖，下同／免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

餐飲業每天都要面對賣不完的報廢食物，許多人好奇「為什麼不打折賣？」「為什麼不給員工或客人吃？」「為什麼不捐給弱勢？」看似合理，卻在實務上有許多無奈。一位做餐飲的老闆坦言，這些決策其實與品牌價值、食安風險，以及企業經營永續有關，「無論給員工還是客人，出事都是要負責的」。

老闆在Dcard發文，「開店之後總有人問我為什麼賣剩不送人」，不少人質疑，為何不將即期商品降價販售？老闆坦言，長期下來，消費者容易養成「只在折扣時購買」的習慣，品牌價值被削弱，很難再以原價販售，且晚班員工還得加班應付專挑促銷時段上門的客人。

至於「給員工或客人免費吃」，老闆直言這會衍生更多問題，部分員工可能為了免費食物而刻意不擺放商品，甚至叫親友上門免費吃，或將產品低價轉賣。此外，一旦發生食安事件，不論給員工還是客人，公司都必須承擔責任，因此寧可報廢，也不敢冒險。

對於「捐贈弱勢」的建議，老闆表示，一樣是食安問題，即使產品仍在保存期限內，但也很難保證商品不會變質，若僅在報廢時捐贈，也容易讓接受者感覺被視為「垃圾場」，老闆反問「換個角度，你願意花同樣的錢買前天賣剩的食物嗎？」

另外，老闆也透露，常遇到員工想私自用公司名義向廠商叫貨，「可能家裡也開店，或是另有商業目的」，公司能用低價買進商品，是因為與廠商簽訂契約，若老闆願意睜一隻眼閉一隻眼，那是額外給的方便，但絕對不是應該的。

貼文曝光，許多網友表示理解老闆的想法，「餐飲業的鬼故事，老闆下班都會把賣不完的分發給街友，結果有一天街友食物中毒，然後老闆賠醫藥費之外還賠錢，我只能說我寧願倒掉」、「總之就是公平、安全，能懂」、「因為人性導致結果無解」、「其實外國很多餐廳不提供剩食打包外帶，也是因為怕食安問題賠不完」。