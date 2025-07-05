政府洽詢餐飲業給軍人節折扣　Cheap酸：黑道收保護費也不強迫

▲總統賴清德日前提出軍人優先升等商務艙。（圖／總統府提供）



記者鄺郁庭／綜合報導

總統賴清德日前提出軍人優先升等商務艙後，又爆出經濟部希望餐飲業者配合九三軍人節提供打折優惠，引起反彈。百萬網紅Cheap就發文，開酸簡直是「黑道收保護費」，直指「我出嘴你出錢，政績是我的，成本是你的」，引發大量網友熱議。

「我請客你買單。」Cheap在粉專表示，經濟部打電話給餐飲業，希望軍人節提供「實質折扣」，而非只送小菜。他原以為這種「我請客你買單」的事不可能是真的，沒想到經濟部證實確實有這樣的洽詢，「被罵後，經濟部說才沒有強迫業者，只是打電話聊聊而已。」

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Cheap忍不住傻眼開批弱智，尤其一句「不是強迫，是強烈建議」，讓他直呼「笑死」，「黑道收保護費也不會強迫啊！真是爽，我出嘴你出錢，政績是我的，成本是你的。」最後也反問，「挺軍人沒問題，啊醫師節、護理節、警察節、消防節、勞工節要不要一起？」

貼文引發熱議，「慷他人之慨」、「退伍的職業軍人路過，比起只有在9/3日一天給的不甘不願的折扣，平日多給點尊重才是真的」、「活到這個歲數，第一次看到政府幫業者找麻煩」、「沒想到真的有人會要我請客你出錢」、「這波操作，我都不知道是幫軍人謀福利還是招黑了。」