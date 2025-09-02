金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價2日受美國降息預期和美元疲軟的影響，再創歷史新高，現貨黃金最高觸及3508.70美元／盎司，日內漲超0.7%。中國國內多個黃金品牌受此影響，金飾價格每克來到1027元（人民幣，下同）。不少買家無奈表示，2025都過超四分之三了，還是盼不到理想水平的金價。

綜合陸媒報導，國際金價屢創新高，從今年初累積至今漲幅超33%，成為表現最佳的大宗商品之一。現貨黃金價格一舉攻克了3500美元大關，超過了4月份創下的前高點。

中國國內金飾價格跟漲。周大福足金飾品標價來到1027元／克，較前一日上漲9元／克；周生生足金飾品標價1027元／克，較前一日上漲12元／克；老廟黃金足金飾品標價1023／克，較前一日的價格上漲12元／克。

▲多家金飾上漲。（示意圖／CFP）

不少買家哀嚎，「是不是看不到800元了」、「這金價一路狂飆，感覺都快起飛了」、「現在這個金價，孫悟空都得把金箍棒拿去賣了」、「金價又漲了，估計很多人又要後悔了」、「黃金跌了不買，漲了直拍大腿啊」。

報導指出，隨著市場正式步入潛在的美聯儲9月「降息月」，同時業內人士對美聯儲獨立性受損的擔憂日益加劇，國際金價的漲勢在本週一發不可收拾。

專家分析，若9月降息落地或通膨數據超預期，金價可能面臨10%至15%技術性回調，支撐約3400至3450美元（中國國內金飾對應980元／克）。