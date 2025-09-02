　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價2日受美國降息預期和美元疲軟的影響，再創歷史新高，現貨黃金最高觸及3508.70美元／盎司，日內漲超0.7%。中國國內多個黃金品牌受此影響，金飾價格每克來到1027元（人民幣，下同）。不少買家無奈表示，2025都過超四分之三了，還是盼不到理想水平的金價。

綜合陸媒報導，國際金價屢創新高，從今年初累積至今漲幅超33%，成為表現最佳的大宗商品之一。現貨黃金價格一舉攻克了3500美元大關，超過了4月份創下的前高點。

中國國內金飾價格跟漲。周大福足金飾品標價來到1027元／克，較前一日上漲9元／克；周生生足金飾品標價1027元／克，較前一日上漲12元／克；老廟黃金足金飾品標價1023／克，較前一日的價格上漲12元／克。

▲多家金飾上漲。（示意圖／CFP）

▲多家金飾上漲。（示意圖／CFP）

不少買家哀嚎，「是不是看不到800元了」、「這金價一路狂飆，感覺都快起飛了」、「現在這個金價，孫悟空都得把金箍棒拿去賣了」、「金價又漲了，估計很多人又要後悔了」、「黃金跌了不買，漲了直拍大腿啊」。

報導指出，隨著市場正式步入潛在的美聯儲9月「降息月」，同時業內人士對美聯儲獨立性受損的擔憂日益加劇，國際金價的漲勢在本週一發不可收拾。

專家分析，若9月降息落地或通膨數據超預期，金價可能面臨10%至15%技術性回調，支撐約3400至3450美元（中國國內金飾對應980元／克）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老公想「邊看A片邊做」！她開條件：瘦到76kg就答應 結果超
快訊／大雷雨炸6縣市　國家警報響
快訊／金價突破歷史新高！
快訊／恐怖瞬間曝！南京東路女騎士慘死
快訊／南京東路嚴重車禍　女騎士宣告不治
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清
館長現身聽庭嗆民進黨　「2028看守所留位子給你」
快訊／綠委宣布這屆當完退休　不再參選
快訊／10縣市大雨特報　下到晚上
南湖大橋發現2浮屍！1男1女身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

解密陸「九三閱兵」觀禮大禮包　「紅黃綠」三色對應廣場座位

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議　施工方解釋：是土地廟

美限制外資在陸製造晶片　港媒：陸企早有備選方案「自力更生」

普丁凌晨搭車1.5小時抵京　多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

莫迪「外交平衡術」累積籌碼抗美　十指緊扣普丁、發文感謝習近平

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

罕見！普丁專車換上大陸車牌　兩個「8」引發網友熱議

金價累計漲幅超33%　買家嘆：2025快過完，都盼不到理想金價

解密陸「九三閱兵」觀禮大禮包　「紅黃綠」三色對應廣場座位

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議　施工方解釋：是土地廟

美限制外資在陸製造晶片　港媒：陸企早有備選方案「自力更生」

普丁凌晨搭車1.5小時抵京　多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家終止壟斷與不平等

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍成員增至27個

莫迪「外交平衡術」累積籌碼抗美　十指緊扣普丁、發文感謝習近平

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」還原角色　影片衝31萬觀看

健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

美財長有信心「川普關稅繼續實施」！　備妥1秘密武器

快訊／新北婦包水餃右手捲入絞肉機　無呼吸心跳送醫搶救

偶像是江坤宇！邱彥祖轟關鍵清壘安　助東大9比2力退高大

《咒術迴戰》五週年！劇場版「懷玉玉折、死滅迴游」三連發上映

八點檔反派男神壓力大到長皮蛇！被奶奶摸頭「一秒淚崩」自願投案

沈伯洋PO偷拍針孔照　楊蕙如嗆：中共最好會用這麼破爛、明顯的鏡頭

HEINZ「芥末醬」檢出環氧乙烷　越南榴槤農藥殘留超標

教士悲報！牛棚大將本季報銷　亞當左腿股四頭肌斷裂

唐綺陽「飯局嘴快一句話」噴12萬！查完餐廳單人價傻眼：我沒那麼大方

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

大陸熱門新聞

被嫌棄！正妹Coser「公開除毛」影片衝31萬觀看

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

呼應習近平全球治理倡議　王毅「劍指」少數國家壟斷

莫迪的外交平衡術　牽手俄、發文感謝中

天津上合峰會8大成果＋寮國新夥伴　王毅：壯大隊伍

普丁凌晨搭車1.5小時抵京 多國領袖搭高鐵轉戰北京出席閱兵儀式

金價累計漲幅超33%　買家嘆：盼不到理想金價

世錦賽銀恨！球后「陳雨菲」吞8顆止痛藥淚崩

中國強制社保9/1生效　已有工廠選擇關停

中國8月100個城市中古屋房價續跌

上合峰會！莫迪緊握普丁手一同入場 「嘿嘿」魔性笑聲全都錄

陸委會：中共藉閱兵成為非民主國家霸主

陸男衝撞輾人釀2死1傷！驚悚畫面曝

陸紙質鐵路車票10／1起走入歷史 由電子發票取代

更多熱門

相關新聞

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

黃金養膚不只是高級！

黃金養膚不只是高級！

退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧 專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧 專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　找回金飾寶石

清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　找回金飾寶石

關鍵字：

金價國際金價金飾黃金現貨黃金

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面