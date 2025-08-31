「你涉擄人勒贖」退休男接詐團電話慌了　面交市價930萬金條首飾

▲被害人遭騙930萬元金飾、警逮捕涉案車手追回部分贓款。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市一名74歲林姓退休男子，日前接獲自稱電信公司人員的詐騙來電，對方以「積欠電話費」讓林男緊張誤判，詐團轉接假冒的檢警恐嚇其涉入擄人勒贖案，要求配合進行所謂「資產公正」。林男一時慌張，8月7日上午11時許在中正區杭州北路、華山公園附近，將價值約新臺幣930萬元的金條45兩、金飾及紀念幣交付車手，兩天後才驚覺受騙，8月9日趕緊向忠孝東路派出所報案。

中正一警方火速成立專案小組並調閱監視器追查，經向被害人查詢，發現詐團成員先以「積欠電話費」話術，林男再三澄清「我根本沒辦這門號」但詐團反咬林男「就是你身分被冒用、歹徒冒用你身分辦門號打擄人勒贖恐嚇電話」，詐團再假冒檢警者持偽造「服務證」、「傳票」及「凍結命令」，誆稱林男涉嫌擄人勒贖案，須將保險箱中的黃金及飾品交付檢驗。林男8月7日乖乖面交近千萬的黃金和高價飾品後，與朋友抱怨對話才發現被騙。

專案小組立即調閱沿線監視器，鎖定37歲有詐欺前科的趙姓男子及26歲有傷害前科的施姓男子涉案，警方向台北地檢署聲請拘票。警方兵分二路，於台中西屯與台北萬華將二人拘提到案，查扣不法所得46萬8千餘元及作案手機兩支。趙嫌否認犯行，辯稱畫面中的人不是自己；施嫌則供稱受雇領取報酬，應分得約1%的酬金，抱怨酬勞迄今未到手。

警訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上追查詐騙集團幕後主嫌。被害人林男所持有大批金飾、高價首飾多是雙親和岳母托囑保管，林男除財損外恐面臨家族長輩責難。

中正一警方藉此案例呼籲，檢警辦案絕不會透過電話要求交付財物或查驗資產。若接獲類似來電，務必冷靜應對，並撥打 165 反詐騙專線查證。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕