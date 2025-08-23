溪湖4清潔隊員翻遍惡臭垃圾山　幫阿嬤找回金飾、寶石

▲溪湖鎮清潔隊為阿嬤找回珍藏10多年的金飾及寶石。（圖／溪湖清潔隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮昨晚（22日）上演「垃圾車尋寶記」，一名阿嬤不小心把珍藏十多年的金飾和寶石，連同垃圾一起丟進垃圾車裡，著急打電話求救，清潔隊立刻叫垃圾車返回隊部，4名隊員戴起手套、不怕髒不怕臭，在堆成小山的垃圾堆裡翻找將近一個小時，終於成功幫阿嬤找回這些充滿回憶的寶貝。

一位住在忠覺里的婦人慌張地打電話到清潔隊，說自己不小心把一個小盒子丟進垃圾車了，裡面裝有2錢重的金子和一些寶石。這些首飾可不是普通的物品，是他保存了十多年、非常有紀念意義的珍藏品，一發現誤丟，她急得像熱鍋上的螞蟻，馬上求助清潔隊。

▲彰化溪湖鎮清潔隊為阿嬤找回金飾及寶石。（圖／溪湖清潔隊提供）

清潔隊接到電話後，立刻聯絡剛離開不久的垃圾車返回清潔隊場區，4名隊員二話不說，陪著民眾開始在垃圾堆中一袋一袋翻找，雖然垃圾又多又雜，還傳來陣陣臭味，但隊員完全沒抱怨，耐心仔細地搜尋，經過將近一個小時的努力，晚上7點多，終於聽到好消息——找到了！金飾和寶石完好無缺，民眾當場鬆了一口氣，不斷向清潔隊員道謝，感激他們的幫忙。

溪湖鎮長何炳樺知道這件事後，大大稱讚清潔隊員的表現。他說，清潔隊不僅負責維護環境清潔，更在緊急狀況中展現了責任感和同理心。雖然這次尋找失物耽誤了垃圾收運的時間，但能幫民眾找回重要的物品，絕對是值得的。鎮長也提醒大家，平常一定要好好保管貴重物品，丟垃圾前多檢查一下，才不會不小心把寶貝當垃圾丟掉，造成遺憾。