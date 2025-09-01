獨／汐止夫妻遭投資詐騙絕望雙亡　車手「收1次錢」判囚1年4月

▲新北市汐止區一對夫妻疑遭詐騙尋短，取款其中1名邱姓車手今遭判刑。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止一對夫妻疑遭詐輕生，檢警調查黃姓婦人誤信臉書假投資廣告，落入詐騙集團陷阱，短短3個月內損失約250萬元。警方追出出面領過一次錢的邱姓車手，並移送法辦。士林地院今（1日）宣判，依3人以上共同詐欺罪，判處有期徒刑1年4月，並沒收其所獲1萬元報酬。

判決指出，邱姓男子於去年12月間加入詐騙集團，聽從綽號「思瑤」、「輕風飄搖」等上線指揮，冒充「雪巴投資控股公司」員工，專門負責與被害人面交款項。他先至超商列印偽造的工作證與收據，文件上還蓋有公司印章，並標示金額與日期，藉此博取信任。

去年12月13日下午1時許，被害人黃婦在住家附近與邱男碰面，當場交付78萬元現金。邱男則出示偽造的工作證與收據，成功取信對方。事後，他私吞其中1萬元作為「報酬」，其餘77萬元則上繳至詐騙集團水房。黃婦隨後發現異常，才驚覺受騙。

據警方調查，黃姓婦人自去年11月起，陸續透過匯款與面交方式，將約250萬元積蓄交付給詐騙集團。直到今年1月她驚覺異常，主動報案。警方循線追查金流，終於在3月間逮捕出面領1次錢的邱姓車手。

儘管嫌犯到案，但詐騙所得早已層層轉出，幾乎無法追回，對這對夫妻而言無疑是沉重的財務與心理打擊。

然而，今年7月22日，73歲的葉姓丈夫當天未到班、也未請假，同事察覺異狀報警。警方與救護人員破門後，發現夫妻雙雙陳屍家中，現場還留有安眠藥包。初步研判2人可能有共識輕生；檢方於同月29日解剖遺體，以釐清是否涉及「加工自殺」。

如今判決出爐，邱姓車手雖遭判刑1年4月，但詐騙集團上游仍未落網，更令人難過的是，這對歷經打擊的老夫妻，等不到司法正義，就在絕望中走上人生終點。