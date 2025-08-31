12家「車手熱點」郵局　ATM夜間提款降額「單筆限1萬」

▲中華郵政12家郵局ATM夜間降低提領額度，每筆限1萬元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗且透過車手到ATM大量提領贓款，日前刑事局曾公布全台10大「車手熱點」的銀行和郵局，且最常出沒時段是凌晨過後，中華郵政近日也出招了，首波鎖定全台12家「車手熱點」郵局ATM限縮提領額度，即日起每天23時到次日凌晨3時在提款機領錢，每筆最多僅能領1萬元。

刑事局日前公布全台10大「車手熱點」，涵蓋北中南各地，包括內埔學府郵局、朴子郵局、三重正義郵局、合作金庫三重分行、第一銀行西門分行、湖口郵局、統一西寧南門市、斗六鎮北郵局、台北南陽郵局，以及國泰人壽三峽海山通訊處。

車手提領贓款熱點特性大多是交通便利，靠近交流道、捷運站或大學校園等開放空間，方便車手迅速進出、避人耳目。

近日台北南陽郵局ATM也悄悄貼出公告，指8月26日起，每日23時到次日3時，中華郵政金融卡含無卡交易，於該台ATM提款，單筆限額為1萬元。

對此，中華郵政公司說明，為加強ATM防詐功能及提高詐騙車手提領不法金流之難度，中華郵政自114年8月26日起，依警示帳戶ATM異常提領熱點分析資料，擇12間郵局之ATM實施每日23時至次日凌晨3時時段，調降郵政金融卡每筆提款限額為新台幣1萬元。

至於12家郵局據點，中華郵政考量防詐，則不公布地點。中華郵政公司表示，後續將視成效，並依數據分析及參酌外部單位之相關資料，機動調整管控地點。

中華郵政公司說明，以台北南陽郵局為例，其夜間時段ATM交易量每日約6筆到8筆，因本次措施僅調整單筆提款金額，經評估未影響民眾領用現金權益。