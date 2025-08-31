媳婦05:29打電話給公公求救　中壢民宅大火5死悲劇時間軸曝

▲桃園市中壢區龍安街民宅今大火釀5死。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同)

記者黃彥傑、郭玗潔／桃園報導

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)發生大火釀5死。據了解，黃姓媳婦以及4名孩童當時睡在3樓，媳婦率先發現火勢，但已來不及帶孩子逃生，只能在5時29分打電話給2樓葉姓公公求救，然而3分鐘內公公雖拿滅火器試圖上樓救援、鄰居也立即打119求援，但因屋內都是木製裝潢，火勢迅速蔓延，5人仍不幸葬身火窟。

初步了解，因為媳婦住在3樓最左邊房間，而火勢從樓層中間起火延燒，導致媳婦和4個孩子無法往樓梯方向逃出。清晨5時29分，媳婦打給2樓公公求救說失火，5時30分時阿公嘗試拿著滅火器上樓救火，雖沒看到火光，但因濃煙密布無法上樓，不得已下來一樓等待救援；5時32分鄰居打119求援，消防到場後全力救火，於3樓發現黃姓媳婦和4名孩子緊緊相擁，皆已明顯死亡，火勢於6時17分撲滅。

該屋齡40年，3樓翻修迄今約11年，據稱屋主兒子在大陸工作，平常家中只住5個人，屋主夫妻住2樓，媳婦跟2個小孩住3樓，由於適逢暑假尾聲，黃姓媳婦朋友的2個同齡孩童到家中遊玩，案發當下黃女與4個孩子一同睡在3樓臥室。不料疑因3樓電線走火釀禍，加上該處為鐵皮加蓋，是開放空間，皆以木板隔間，因此火勢發生時才會迅速延燒、一發不可收拾，導致5人命喪火窟。