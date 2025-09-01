Touch ID要回來了？蘋果折疊iPhone傳將採側邊解鎖

▲蘋果折疊iPhone傳將採側邊解鎖。（圖／MacRumors）

蘋果首款可折疊iPhone的解鎖方式近期成為市場焦點，知名分析師郭明錤今（1日）發文指出，外界傳言的「螢幕下指紋辨識」機率不高，他仍看好蘋果將採用「側邊按鍵Touch ID」。

根據先前報導，供應鏈傳出蘋果可能導入高通的螢幕下指紋方案，以減少機身厚度，並由鴻海旗下GIS-KY供應模組。若消息屬實，Touch ID將睽違近十年再度回歸iPhone。

不過郭明錤表示，他在6個月前已預測蘋果將採用側邊按鍵Touch ID，目前仍維持相同判斷，並點名立訊有望成為相關模組的主要供應商。他強調，市場盛傳的螢幕下超聲波指紋辨識技術「實現可能性不高」。

另一方面，《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）爆料，蘋果預計在2026年推出首款折疊手機。新機將致力於減少螢幕折痕，並首次搭載蘋果自研的C2晶片，支援無SIM卡設計與Touch ID解鎖，測試機配色包含黑色與白色。

蘋果折疊iPhone的上市時間與解鎖技術仍存在多種說法，供應鏈與分析師意見分歧，但市場普遍預期，Touch ID將以不同形式回歸，成為新機的主要亮點之一。