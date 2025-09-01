　
    • 　
>
政治

快訊／總統府宣布：趙怡翔、李問任國安會副秘　鄭俊昇任府副秘

▲▼趙怡翔、李問。（圖／資料照）

▲趙怡翔、李問。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日正式任命四位國安團隊新職，特聘原國安會副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、總統府發言人李問則接任國安會副秘書長職務；另外，也任命民主進步黨中央黨部民調中心主任鄭俊昇出任總統府副秘書長。

總統府表示，徐斯儉諮詢委員為現任國家安全會議副秘書長，曾任外交部政務次長、臺灣民主基金會執行長、中研院政治學研究所副研究員等，學術及實務歷練完整，嫻熟外交、兩岸政治等事務。

至於劉得金諮詢委員，總統府表示，為現任國家安全會議副秘書長，曾任國防部總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，經歷豐厚，熟稔國際軍事合作、情報研判與國防戰略分析。

▼國安會副秘書長徐斯儉升任國安會諮詢委員。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,外交部次長徐斯儉。（圖／記者李毓康攝）

▼國安會副秘書長劉得金升任國安會諮詢委員。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲▼劉得金。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

此外，總統府指出，趙怡翔為現任台北市議員，畢業於加拿大約克大學政治系，並於英國倫敦大學伯貝克學院取得國際經濟法碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、美國戰略暨國際研究中心（CSIS）兼任研究員、駐美國代表處政治組組長等職，並曾於總統府、國家安全會議及外交部歷練服務，長期參與外交及國際政治事務，實務經驗豐富。

李問方面，總統府表示，他為現任總統府發言人，畢業於臺灣大學人類學系，並赴美國芝加哥大學取得社會科學碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、民進黨連江縣黨部主委、中央黨部發言人、中國事務部副主任，並曾任職於國家安全會議及遠景基金會，長年關注安全戰略及國際溝通等事務。

同時，總統府也宣布，由鄭俊昇先生出任總統府副秘書長。總統府表示，鄭副秘書長過去曾擔任民主進步黨中央黨部民調中心主任，及蔡前總統辦公室秘書，專精民意調查，及嫻熟公共政策、政府政務推動。

總統府指出，賴總統盼借重鄭副秘書長的專業，襄助總統於國政工作推動，更加掌握民意脈動，及理解我國公民及社會之所需，據此推動各項有感施政，以回應人民對於政府之期盼。

08/31 全台詐欺最新數據

402 2 0949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／2台灣人沖繩死亡　身分背景曝
當面重批黃暐瀚！　羅智強：覺得你變了
台鐵招募42人　薪資上看59K
16歲少女遭撞飛ICU搶命！　他喊：視力不好
快訊／江蕙概念股飆天價！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國安團隊賴清德新任命外交安全國際形象

