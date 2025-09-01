　
3C家電

蘋果宣布三款Mac過時　11吋MacBook Air正式退場

▲▼ Macair,Macbook,M4,蘋果 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲搭載M4晶片的MacbookAir。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導
蘋果今（1日）在官網更新清單，宣布最後一款11 吋MacBook Air與兩款2017年的MacBook Pro列為「過時產品」。依規定，產品停產超過七年後將不再獲得官方維修支援，但部分MacBook在停產十年內，若零件仍有供應，可能仍享有限度的電池更換服務。

此次新增的三款機型為：

MacBook Air（11吋，2015年初）

MacBook Pro（13吋，2017年，配備四個Thunderbolt 3埠）

MacBook Pro（15吋，2017年）

11吋MacBook Air停產於2016年底，之後仍在部分通路銷售至2018年，如今正式退出支援名單。現行MacBook Air提供13.6吋與15.3吋版本，市場傳聞蘋果正研發搭載A18 Pro晶片的12.9吋新款機型。

同日，蘋果也將iPhone 8 Plus（64GB與256GB）列為「復古產品」。依規範，停產超過五年即屬於復古，仍可獲得維修服務，但僅限零件仍有存貨，並在兩年後最終轉入過時名單。使用舊款裝置的用戶，維修與服務資源將逐步減少，未來可能需要考慮升級至新機型。

更多新聞
更多新聞

