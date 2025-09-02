蘋果下最後通牒：不自動化就出局　全球供應商加速洗牌

▲蘋果全面逼供應商導入機器人 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司傳出正大幅加快製造供應鏈的自動化進程，並已將「機器人化」列為新合約的硬性要求。若供應商未能導入自動化設備，將無法取得蘋果的訂單。

根據《DigiTimes》報導，蘋果過去雖然鼓勵供應商提升自動化程度，但仍會提供部分資金補貼或代為採購設備。新政策則要求供應商必須自行負擔資本支出，購置並整合機器人產線，成為承接iPhone、iPad、Mac及Apple Watch等產品製造的基本門檻。

由於機器人導入需要高額投資，部分代工廠的獲利已出現壓縮，加上整合期可能造成營運干擾，使中小型供應商承受更大壓力。分析認為，這一政策恐加速供應鏈的淘汰與洗牌，僅有具備資金與技術實力的廠商能持續留在蘋果生態系。

儘管在自動化部分蘋果不再提供補助，但公司在環境責任領域仍持續給予支持，包括協助供應商汰換節能設備、使用更永續的材料，以配合其 2030 年達成全供應鏈碳中和的目標。

蘋果希望透過全面推動自動化，能在全球產能分散過程中保持產品品質一致性，減少對勞動力的依賴，並降低地緣政治與人力成本波動的風險。外界認為，這項「自動化令」將重新定義蘋果供應鏈的遊戲規則，也將對全球電子製造業產生深遠影響。