　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果下最後通牒：不自動化就出局　全球供應商加速洗牌

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲蘋果全面逼供應商導入機器人 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司傳出正大幅加快製造供應鏈的自動化進程，並已將「機器人化」列為新合約的硬性要求。若供應商未能導入自動化設備，將無法取得蘋果的訂單。

根據《DigiTimes》報導，蘋果過去雖然鼓勵供應商提升自動化程度，但仍會提供部分資金補貼或代為採購設備。新政策則要求供應商必須自行負擔資本支出，購置並整合機器人產線，成為承接iPhone、iPad、Mac及Apple Watch等產品製造的基本門檻。

由於機器人導入需要高額投資，部分代工廠的獲利已出現壓縮，加上整合期可能造成營運干擾，使中小型供應商承受更大壓力。分析認為，這一政策恐加速供應鏈的淘汰與洗牌，僅有具備資金與技術實力的廠商能持續留在蘋果生態系。

儘管在自動化部分蘋果不再提供補助，但公司在環境責任領域仍持續給予支持，包括協助供應商汰換節能設備、使用更永續的材料，以配合其 2030 年達成全供應鏈碳中和的目標。

蘋果希望透過全面推動自動化，能在全球產能分散過程中保持產品品質一致性，減少對勞動力的依賴，並降低地緣政治與人力成本波動的風險。外界認為，這項「自動化令」將重新定義蘋果供應鏈的遊戲規則，也將對全球電子製造業產生深遠影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」
快訊／彰化驚現沙塵暴！天空瞬間一片黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果下最後通牒：不自動化就出局　全球供應商加速洗牌

iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」

HTC VIVE Eagle智慧眼鏡上市爆熱潮　台灣大曝光預購熱銷顏色

Touch ID要回來了？蘋果折疊iPhone傳將採側邊解鎖

蘋果宣布三款Mac過時　11吋MacBook Air正式退場

免費下載竟遭扣款6990元！「超夯APP」藏陷阱　整個刪除也沒用

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

蘋果下最後通牒：不自動化就出局　全球供應商加速洗牌

iPhone 17系列發表在即　七成用戶直呼「一定要換」

HTC VIVE Eagle智慧眼鏡上市爆熱潮　台灣大曝光預購熱銷顏色

Touch ID要回來了？蘋果折疊iPhone傳將採側邊解鎖

蘋果宣布三款Mac過時　11吋MacBook Air正式退場

免費下載竟遭扣款6990元！「超夯APP」藏陷阱　整個刪除也沒用

iPhone 17 Pro透明保護殼流出　三大設計變化曝光

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

3C家電熱門新聞

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

「限時0元」下載變6990！「超夯APP」藏陷阱

HTC VIVE Eagle爆熱潮

蘋果宣布11吋MacBook Air正式退場

iPhone 17 Pro透明保護殼流出

蘋果下通牒：供應商不自動化就出局

微星2025開學季優惠開跑！

蘋果折疊iPhone傳將採側邊Touch ID解鎖

Google過去1年解雇逾1/3經理

Windows 11 KB5063878問題超多

遭傳「全面下架4G吃到飽」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

當家電遇上國寶！

小米中國召回14.6萬顆行動電源　台官網仍販售

更多熱門

相關新聞

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

調查顯示七成果粉有意升級iPhone 17

蘋果年度秋季發表會即將於台灣時間9月10日登場，市場研究顯示iPhone 17系列需求強勁。根據智慧型手機比價平台SellCell八月針對2,000名美國iPhone用戶進行調查，68.3%的受訪者計畫在新機推出後升級，明顯高於去年iPhone 16發表前的61.9%。

蘋果折疊iPhone傳將採側邊Touch ID解鎖

蘋果折疊iPhone傳將採側邊Touch ID解鎖

蘋果宣布11吋MacBook Air正式退場

蘋果宣布11吋MacBook Air正式退場

iPhone 17 Pro透明保護殼流出

iPhone 17 Pro透明保護殼流出

他用安卓3年就想換　「撐沒iPhone久？」吵翻

他用安卓3年就想換　「撐沒iPhone久？」吵翻

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPadMacApple Watch供應鏈自動化

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面