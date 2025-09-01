遊樂園和爸媽走散　男童獨自走在「30公尺高軌道上」驚險畫面曝

▲男童驚險走在高空軌道上。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州遊樂園出現驚險事件，一名和家長走散的男童被人發現，竟然獨自走在100英尺（約30公尺高）單軌列車的軌道上，恐怖畫面吸引許多民眾圍觀，還有民眾驚慌衝上去救人。

事件8月30日下午5時左右發生在當地遊樂園Hersheypark，從網路流傳影片中可看到，與爸媽失散的男童，搖搖晃晃走在約30公尺高的單軌鐵軌上，吸引驚恐的民眾在下面圍觀，擔心男童一不小心就會掉下來。

Frightening video shows a young boy walking along the monorail track in Hersheypark. Crowds could be seen gathered below the track trying to guide the boy to safety as he was in danger of falling off the rail.https://t.co/vyiAIEJuVq pic.twitter.com/THGGArqKk8 — Eyewitness News (@ABC7NY) August 31, 2025

民眾大聲呼叫，希望能幫助男童走回安全地帶，然而鼓噪聲卻反而讓男童受到驚嚇，呆站在軌道上摀著耳朵，幸好一名成年男性勇敢爬上軌道，最後成功把男童抱在懷中、安全帶離軌道，獲得其他圍觀群眾歡呼鼓掌。

遊樂園發言人表示，男童的爸媽於當天下午5時左右通報失蹤，工作人員幫忙找人時，發現男童闖進單軌列車禁止進入區域，大約在車站內停留了約20分鐘後開始沿著軌道行走，後來被一名男遊客救下，下午5時30分左右安全回到爸媽身邊。