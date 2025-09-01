　
不甩關稅違法　川普政府官員：各國貿易談判繼續

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲ 川普4月2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦上訴法院於8月29日裁定，前總統川普任內對各國實施的「對等關稅」違法；然而美國貿易代表葛里爾（Katherine Tai）31日強調，不管法院裁定結果如何，政府仍將持續與各貿易夥伴推進談判。與此同時，美國國內零售商卻正迅速將行銷策略從「勞動節大促銷」轉向「關稅生效前大促銷」，刺激消費者在物價上漲前趕快購買。

美國聯邦上訴法院裁定，對等關稅缺乏法源依據，違反美國現行貿易法，儘管如此，法院也裁定該關稅措施可持續至10月14日，以便川普政府提出上訴，預料此案最終將送交最高法院裁決。葛里爾在接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時表示，「無論法院的裁定為何，我們與貿易夥伴的協商仍在持續，各方都在積極推進協議。」

此一情勢讓美國主要貿易夥伴陷入混亂。前美國副貿易代表、現任亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任柯特勒（Wendy Cutler）指出，被重課50％關稅的印度此時肯定「開心至極」；中國則在評估是否在對美談判中做出退讓；歐盟爭取成員國民眾支持對美達成的協議，則會面臨質疑。至於目前僅達成口頭協議、尚未完成書面文件的日本與南韓，預料將暫緩腳步，等待關稅法律地位明朗後再推進，同時繼續對美方施壓，要求降低汽車進口關稅。

與此同時，美國適逢9月1日勞工節（Labor Day）連假，零售商們紛紛將促銷活動從「勞動節大促銷」轉為「關稅生效前大促銷」，大量宣傳「漲價前最後機會」，鼓勵民眾趁價格上漲前儘快採購。由於零售商原先庫存大多已清空，接下來上架的商品將面臨更高的進口關稅，預計企業將成本轉嫁給消費者。

此外，儘管對等關稅已於8月1日正式實施，美墨談判則獲得90天延長。《紐約時報》指出，美國近月在邊境安全、毒品打擊與移民政策等議題上對墨西哥施加強大壓力，使得墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）處境更加艱難。一位墨西哥前官員指出，兩國間每分鐘跨境貿易額高達120萬美元，墨西哥經濟高度仰賴美國，薛恩鮑姆政府在此背景下面臨極大挑戰。

08/30 全台詐欺最新數據

關鍵字：

川普關稅北美要聞

