苗栗25歲男分神攔腰撞！BMW休旅側翻...1大2小驚魂

▲頭份市建國路巷子發生2車碰撞，休旅車挨撞後硬生生側翻，造成母子2人輕傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市建國路8月30日晚發生一起碰撞事故。鄧姓男子駕駛LEXUS轎車，疑似分神未留意前方動態，攔腰撞上彭女駕駛的BMW休旅車，縱使車速不是很快，休旅車硬生生側翻，釀成2人輕傷、雙方無酒駕，肇事原因正由警方釐清中。

頭份警分局今天指出，警方在8月30日21時45分許接獲報案，指頭份市建國路160巷口發生交通事故，抵達事故現場時，1輛BMW黑色休旅車，右側車身碰撞後側翻在網狀格路口，肇事另一方的香檳色LEXUS休旅車頭凹陷，車內人員都已自行脫困，雙方都是返家途中。

救護人車抵達後，BMW彭姓女駕駛（43歲）脖子疼痛，同車8歲女兒手部擦傷，母女送醫無大礙，至於5歲兒子未受傷；肇事鄧姓男駕駛（25歲）雙腳擦傷拒絕送醫。

警方調查，鄧男駕車自中興路左轉建國路，彭女駕車由建國路西往北要轉進160巷口時，疑似鄧男未注意前方動態，在車速不快情形下，雙方發生碰撞，彭女車輛瞬間側翻，車上1大2小飽受驚嚇，雙方酒測值均為零，肇事原因正調查釐清中。警方呼籲，行車時除應注意車前狀況外，應依路權優先次序駕駛，勿搶快通過路口。