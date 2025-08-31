　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不贊成郝龍斌選國民黨主席　游淑慧：黨內選舉刀刀見骨會傷很重

▲▼郝龍斌出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市長郝龍斌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕拒絕參選國民黨主席後，下一位黨主席是誰黨內撲朔迷離，傳台北市前市長郝龍斌近期將拍板參選，與郝關係交好的國民黨台北市議員游淑慧表示，自己不贊成郝龍斌參選，過去2次他參選，黨內互砍都讓他受傷很重，還不能罵回去，「永遠都是被砍的角色。」

游淑慧說，自己從上一次到這一次，立場都是一樣的，她看過黨內的選舉，真的是殺到刀刀見骨，黨內都是朋友，然後自己人砍自己人，很傷感情。大家都對國民黨非常憂慮，覺得2028年一定要拿回執政權，當然有很多人去勸進郝龍斌這件事。

游淑慧指出，不贊成郝龍斌參選的原因，純粹只是覺得郝龍斌不要再受傷，因為過去2次他參選，黨內互砍都讓他受傷很重，還不能罵回去，「你對民進黨還可砍回去，郝龍斌身為黨資深的前輩，他怎麼去砍回去？所以他永遠都是被砍的角色，所以真的會受傷太重。」

游淑慧認為，新任黨主席要能做到3件事，第一個要有能力造王造后，要放下自己，知道自己扮演造王者或造后者的角色；第二個要沒有私心，最好也沒有其他政治追求了；第三個就是誰有能力對付牛鬼蛇神，不只是民進黨，其實黨內的人這麼多，尤其是明年的地方選舉，勢必會面臨藍白合，有一些地方可能要讓或合作，如果國民黨人要脫黨參選，新任黨主席有沒有能力壓制。

關鍵字：

游淑慧郝龍斌國民黨黨主席

讀者迴響

