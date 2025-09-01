　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期藍擬推「李四川條款」　蘇巧慧：不因人設事會更好

▲▼立法院新會期報到，立委蘇巧慧完成報到。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院今（1日）迎來第11屆第4會期，針對國民黨擬推《地方制度法》修法，明定直轄市首長皆設3位副市長，被視為「李四川條款」。對此，民進黨立委蘇巧慧表示，應深思熟慮後才來修法，且《地方制度法》確實重要，但如果不是為了個人，會更好。

立法院今（1日）、明（2日）上午8時在群賢樓1樓101會議室辦理第11屆第4會期立法委員集中報到作業。與上會期相同，由民進黨立委郭國文搶頭香，第二名則依舊是國民黨立委林沛祥，其次則依序是鍾佳濱、陳永康、林德福、蘇巧慧等，都在8點前陸續抵達要報到，至於民眾黨立委們則尚未報到。

國民黨立委提出《地方制度法》修正草案，拿掉原先直轄市250萬人口才能增設第3位副市長限制，修改成不限人口多寡，直轄市固定配置3位副市長。由於台北市人口逐年流失，且目前3位副市長中的台北市副市長李四川被看好挑戰下屆新北市長，因此這項修法也被稱為「李四川條款」，而李四川日前也已表態不排斥、願意承擔。

對此，同樣有意參選新北市長的蘇巧慧今上午受訪表示，這段時間以來大家都可以看到，如果是真正要修法，就應該把條文內容、配套，深思熟慮後才來修法，才不會導致法雖然過了，產生很多問題，更不應該是因人設事。

蘇巧慧認為，《地方制度法》確實是重要的，「如果不要是為了個人，我想會更好」。

針對新會期法案，民進黨立委郭國文則說，是不是民生法案，相信媒體、民眾內心會有一把尺，之前國民黨立委翁曉玲提的看起來是民生法案，但是典型政治法案，是反綠能，把綠能汙名化，甚至破壞整個儲能、增設上還有一般山友需求，「民生議題中夾帶政治思維，其實是會被看破」。

藍委翁曉玲日前提案，要求國家公園不得裝設再生能源發電設備，獲19名藍白立委連署。但由於登山山友、山莊等多是用太陽能裝置，此提案引起山友群體極大不滿，翁曉玲8月29日也緊急轉彎稱，是針對大型發電設備，小功率且為自用的太陽能發電不在此限，「法條文字不清楚、造成誤會」之後會調整。

▼民進黨立委郭國文拔 。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期報到，立委郭國文拔得頭籌 。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選

08/30 全台詐欺最新數據

433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／愛河驚見年輕女屍！　全身大面積刺青
楊枝甘露「加小芋圓」她喝了大過敏　萬波緊急道歉
快訊／2台人沖繩死亡
與那國島「肉眼見中央山脈」罕見美照　日網驚：台灣比想像大
快訊／AAA最後一波名單「林俊傑來了」　41組大咖高雄見
今開學！　「爸媽崩潰9點」曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

李四川條款地方制度法蘇巧慧

