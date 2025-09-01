要繳7億！　裕國冷凍楊家長媳大動作登報

▲黃郁喬日前登報聲明，請國稅局去找遺產實際控制人楊長杰。（翻攝畫面）



裕國冷凍楊家爆出爭產迄今仍未結束，日前爆出高額遺產稅須補稅及鉅額罰鍰，裕國冷凍前總裁楊得根兒媳黃郁喬指出，付出高達七億元。本刊調查，若是不繳納，按《稅捐稽徵法》規定，每隔3天將加徵1％滯納利息，換算下來，每3天楊家就要多付300萬元。

「請求國稅局找楊得根遺產實際控制人，勿牽連其他無辜繼承人，也敬告金管會、經濟部、楊長杰的潛在買家對楊得根遺產未經全體繼承人同意，不得投票、出售、質押，任何潛在買家若購買，恐面臨楊家其他遺族追償和國稅局執行裁定疑慮。」8月中，裕國冷凍前總裁楊得根兒媳黃郁喬接連在媒體刊登半版頭版頭廣告，讓外界猶如霧裡看花，究竟發生了什麼事？

「我們現在連生存都很辛苦了，哪有錢去繳那麼多稅。既然我小叔當家，他就該出面處理。我們就算要提遺產分割訴訟，也要有錢支付裁判費用，光是裁判費用就上看3千萬元。」黃郁喬對本刊攤出一疊厚厚證據無奈說。

據悉，裕國冷凍前總裁楊得根過世後，遺留股票中包含裕國、德昌及上層控股公司，由於股票持有者多為楊得根使用親友名義持有，因此未列入申報，被視為楊得根「借名登記」遺產。

對於楊家二代陸續收到高額遺產稅繳交通知，負責的財政部中區國稅局對本刊表示，楊得根家族巨額遺產稅暨罰鍰，是今年收到檢舉函稱遺產漏報，因此展開調查，發現確有其事，面對家族遺產糾紛，納稅義務人得自行協調、繳納。

財政部中區國稅局並提醒，按《稅捐稽徵法》規定，納稅義務人收到通知後，30天內若有疑義，可申請複查；若超過繳納期限，遲未繳納，每隔3天將加徵1％滯納利息，若超過繳納期限1個月，就會移送強制執行，若納稅義務人無力繳納，可申請分期繳納。

對此，一名熟稔遺產糾紛律師指出，按《遺產及贈與稅法》規定，借名登記資產也須併入遺產課稅，有七年追稅期限，一般而言，遺產繼承人通常是納稅義務人，但遺產控制權若已轉移或借名登記，稅務機關有權追查並針對實質受益人追稅，同時，遺產分割完成前，依法屬遺產繼承人共同所有，任何繼承人不得單獨行使股東權，若要投票、出售、質押，都須取得全體繼承人同意，否則可能涉及違法，若董事會經法院或主管機關認定違法後，將面臨撤銷登記、重選董事等情況。

面對黃郁喬要求楊長杰應出面處理遺產稅等內容，本刊致電裕國，裕國總機對此表示，不對外發表任何聲明。



