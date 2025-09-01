冷凍龍頭爆爭產　裕國前董座遺孀：老公被小叔逼死

▲裕國冷凍前總裁楊得根長媳黃郁喬（圖）泣訴先生被小叔逼死後，還被追高額遺產稅。（讀者提供）



國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍再爆豪門恩怨，前總裁楊得根過世迄今逾7年，由於二代遲未完成分產，8月初，遺屬陸續收到國稅局補稅及鉅額罰鍰高達7億元通知，逼得未分得半分遺產的家屬跳出來控訴，實質控制遺產的楊長杰不處理，讓他們受害。日前楊家長子楊連發遺孀黃郁喬出面受訪向本刊泣訴，「我先生（楊連發）是被我小叔（楊長杰）逼死的，我小叔既然當家，就該出面處理遺產稅和罰鍰。」

8月初，2年前過世的裕國前董座、楊家二代長子楊連發遺孀黃郁喬意外收到國稅局補稅及罰鍰通知，「約要補稅3億元，罰鍰4億元，總共要繳7億元。我先生（楊連發）沒拿到我公公（楊得根）的遺產，還被追討遺產稅和罰鍰，真是情何以堪。」由於完全沒分到公公一毛錢遺產，卻要繳交高達7億遺產稅的黃郁喬，日前接受本刊訪問時傻眼的說。

面對高額遺產稅、罰鍰，黃郁喬透露，楊家二代目前都沒召開家族會議協商，「收到國稅局通知後，楊長杰都沒有處理，也沒有找我談，我現在最怕楊長杰兩手一攤，擺爛、不付錢。」黃郁喬說。

不僅如此，讓黃郁喬更無奈的是：「原本婆婆可依法行使夫妻剩餘財產分配請求權，向國稅局談籌碼，然而楊長杰拉攏婆婆後，剩餘財產分配請求權也因時效已過而消滅，而且婆婆不參與分配，反讓楊長杰在遺產分配上獲取更大優勢。」

目前黃郁喬最擔心的是，楊長杰直接變賣公公的遺產。她會跳出來登報，就是希望潛在買家不要進行交易，並向金管會、經濟部喊話，「目前裕國冷凍的董事會並非合法組成，應撤銷違法董事會登記。」黃郁喬說。她現在只希望，「有關公公的遺產稅補繳與罰鍰，國稅局應該找遺產實質控制人楊長杰追討與執行。」

面對黃郁喬要求楊長杰應出面處理遺產稅等內容，本刊致電裕國，裕國總機對此表示，不對外發表任何聲明。



