開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

明日國中、小學生將進入114學年度新學期，今年開學季正巧遇上農曆7月，民俗專家楊鵬淵提醒家長與學生「7大禁忌」，以免影響運勢。

7大禁忌

1.開學第一週避免吃牛肉，以養考運。

2.開學週忌見血，刀具類物品勿帶入校園，也避免與同學爭執。

3.「鬼月兇位」在正中央，避免選擇教室正中央的位置，以免精神不濟或身體不適。

4.忌諱發出過大聲響，如拖拉椅子或刮桌腳，如果桌腳不平穩可以墊紙條讓它避免發出聲音。

5.書桌保持平整，破壞桌椅可能衰一整年。

6.文昌喜清潔，桌面與抽屜保持乾淨整齊，不放雜物或垃圾。

7.鬼門關前，避免在校內嚇人或談及「死」、「鬼」等容易招陰。

4招開運法

1.選擇文昌位做為座位（今年位於西方日落方向）。

2.若無法挑座位，可將姓名貼於桌子西側可提升考運。

3.使用黑色或綠色墊板可以提升運氣。

4.將文昌筆（或藍黑筆）放置於桌面左上角，筆尖朝外，其他筆收到鉛筆盒內勿雜亂。

楊鵬淵提醒，上述內容屬民俗觀點，可參考但不迷信；同時多注意校園安全，例如保持桌椅穩固、遵守校園規範，安全至上。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



