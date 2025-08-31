　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

今年開學季正巧遇上農曆七月。（Pixabay／Image by Kohji Asakawa）

▲今年開學季正巧遇上農曆七月。（Pixabay／Image by Kohji Asakawa）

圖文／鏡週刊

明日國中、小學生將進入114學年度新學期，今年開學季正巧遇上農曆7月，民俗專家楊鵬淵提醒家長與學生「7大禁忌」，以免影響運勢。

7大禁忌

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.開學第一週避免吃牛肉，以養考運。
2.開學週忌見血，刀具類物品勿帶入校園，也避免與同學爭執。
3.「鬼月兇位」在正中央，避免選擇教室正中央的位置，以免精神不濟或身體不適。
4.忌諱發出過大聲響，如拖拉椅子或刮桌腳，如果桌腳不平穩可以墊紙條讓它避免發出聲音。
5.書桌保持平整，破壞桌椅可能衰一整年。
6.文昌喜清潔，桌面與抽屜保持乾淨整齊，不放雜物或垃圾。
7.鬼門關前，避免在校內嚇人或談及「死」、「鬼」等容易招陰。

4招開運法

1.選擇文昌位做為座位（今年位於西方日落方向）。
2.若無法挑座位，可將姓名貼於桌子西側可提升考運。
3.使用黑色或綠色墊板可以提升運氣。
4.將文昌筆（或藍黑筆）放置於桌面左上角，筆尖朝外，其他筆收到鉛筆盒內勿雜亂。

楊鵬淵提醒，上述內容屬民俗觀點，可參考但不迷信；同時多注意校園安全，例如保持桌椅穩固、遵守校園規範，安全至上。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


更多鏡週刊報導
農曆7月半將至！「15姓氏」當心被抓交替　命理師教解決方法
中壢惡火奪5命！檢方相驗結果出爐　起火疑與電器相關
許宇甄批中央補助款「偷梁換柱」　吳思瑤：中央補助地方總額創新高無政治考量

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
立委身體出狀況　躺病床掛點滴
全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星
她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴
搭火車目睹限制級畫面！嬤「激舔捉鳥」羞喊歐巴
國光女神Lala父過世　送別「一生最痛記憶」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

計程車司機貼「1告示」！聯發科美女工程師讚：心暖暖的

破紀錄！《鬼滅之刃無限城》票房飆6.39億　登動畫影史全台冠軍

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

高鐵月台驚見「神秘尺標」！內行曝真實用途：為了安裝它

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝！全場跪了：了不起

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

女拿高壓水槍清洗社區地板 停車格慢慢顯現超療癒！

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

安平靈濟殿「孤棚祭」登場　200隻豬仔撲滿一上架秒殺

計程車司機貼「1告示」！聯發科美女工程師讚：心暖暖的

破紀錄！《鬼滅之刃無限城》票房飆6.39億　登動畫影史全台冠軍

見男友家長！準婆婆「第一句話」嚇壞她　幾天後分手了

有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

明天午後2地防較大雨勢　低壓周三北上「全台水氣增」

高鐵月台驚見「神秘尺標」！內行曝真實用途：為了安裝它

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝！全場跪了：了不起

美周記／THREE植萃保養回歸9/1開賣、曼秀雷敦推抗痘棉片

健康亮紅燈！腰痛發燒胸痛影響呼吸　綠委掛病床急停行程2天

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

她怨Threads「1功能」超容易按錯　釣出一堆人共鳴：受夠這設計了

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

開學遇鬼月！民俗專家揭「一動作」恐衰整年

宋軼五官變了遭疑進廠維修　本人發聲笑了：換新化妝師

趙怡翔將轉任國安會副秘　甜美接班人劉品妡神似「學姊」

全球城市小姐前五名出爐！「她替台灣爭光」爸是昔日當紅歌星　超狂背景曝

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

【給你滿滿儀式感】有這樣的爸爸你幾點起床？ #國旗歌

生活熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

午後變天！　雨最大地區曝

台灣人每天吃！「這款調味品」超傷血管

爆乳胡蝶忍掀戰！被罵OOC她反擊曬照喊真香

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

私校學雜費5萬！「政府補助4萬」家長大讚

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

不用人擠人！妹子分享大稻埕煙火神級視角

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

更多熱門

相關新聞

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

巨型蜂群啃食魚屍畫面曝　專家揭真相：別靠近

基隆八斗子漁港近日驚現駭人一幕！有民眾拍下數十隻體型碩大的蜂類聚集在魚屍上，宛如「肉食大軍分食腐屍」。照片曝光後引發熱烈討論，不少人誤以為是蜜蜂大舉啃肉，直呼「畫面太驚悚！」

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

女猝逝巴士座位　全車伴屍3小時

女猝逝巴士座位　全車伴屍3小時

關鍵字：

鏡週刊楊鵬淵鬼月開學

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

桃園中壢民宅大火5死！阿嬤哭癱：都沒有了

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　本尊親回應

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

台中6歲童墜樓亡相驗　父撕裂哭聲令人心碎

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

百萬YTR HOOK手指突冒異狀！

快訊／楊丞琳消失1月...突自爆「住院動大刀」！　曝光最新狀況

農曆7月半要來了　15姓氏易被抓交替

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

89猴上捷運插隊　遭男大生喝斥變互毆

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面