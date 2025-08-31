八斗子漁港現駭人畫面！巨型蜂群啃食魚屍　專家警告：別靠近

▲基隆八斗子漁港驚見大量蜂聚集在魚屍上，畫面猶如「肉食蜂軍分屍」。（翻攝自臉書「基隆人日常」）

圖文／鏡週刊

基隆八斗子漁港近日驚現駭人一幕！有民眾拍下數十隻體型碩大的蜂類聚集在魚屍上，宛如「肉食大軍分食腐屍」。照片曝光後引發熱烈討論，不少人誤以為是蜜蜂大舉啃肉，直呼「畫面太驚悚！」

有民眾27日下午在臉書社團「基隆人日常」貼出照片，只見一整群大型蜂緊貼在魚屍上密密麻麻，畫面宛如恐怖電影。原PO驚訝直言：「下午4點在八斗子漁港發現這種蜜蜂居然在啃食魚的腐屍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友紛紛留言：「快逃啊，不然下一個就是你」、「太嚇人了」、「第一次看到蜂群吃肉」、「這畫面好驚悚」，也有人誤認為是蜜蜂。不過，有內行人立刻指出，照片中的並非蜜蜂，而是台灣常見的黃腰虎頭蜂。

▲網友指出，照片中是台灣常見的黃腰虎頭蜂。（翻攝自臉書「基隆人日常」）

虎頭蜂屬肉食性昆蟲，習性上會捕捉小型昆蟲或取食腐肉，因此牠們聚集在魚屍上吸食養分屬正常現象。

專家提醒，黃腰虎頭蜂比黑腹虎頭蜂性情相對溫和，但仍具攻擊性。若覺得受到威脅，牠們可能群體出擊，且能多次螫人。

過來人分享經驗：「被叮過真的超痛，皮膚要好一段時間才恢復」「市場或漁港偶爾都會引來虎頭蜂，因為牠們喜歡肉。」

農業部資料顯示，目前台灣常見虎頭蜂有黑腹虎頭蜂、中華大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂及黃跗虎頭蜂，其中黃腰虎頭蜂分布廣泛，常出現在公園與綠地。專家建議，民眾遇到時應保持距離，切勿隨意驚擾，以免遭螫。



更多鏡週刊報導

社區普渡拜拜「6歲男童突從10樓墜下」 送醫搶救半小時宣告死亡

眼看東西會「自動馬賽克」？他突口吐白沫送醫 腦袋被挖出18公分裂頭蚴

他靠「手勢貼圖」抓包妻與同事LINE曖昧傳情！ 獲賠5萬元精神慰撫金