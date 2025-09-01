大人當眾「搶小孩紀念帽」影片瘋傳！遭肉搜起底　身分竟是富豪CEO

NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open.



Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag.



"After the match, I didn't record that my cap didn't… pic.twitter.com/JE5vGxjNxg — Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

美國網球公開賽近期被拍下一段畫面引發網友、球迷憤怒，原因是波蘭球員邁赫扎克（Kamil Majchrzak）8月29日擊敗對手後，在場邊跟觀眾互動時，將簽名球與帽子送給一名小孩，不料帽子卻被旁邊一名成年男子搶走，事後這位搶走帽子的男子身分被網友挖出，竟是一名富豪、波蘭某龍頭企業的CEO。

▲富豪當眾「搶小孩紀念帽」，被憤怒網友肉搜。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，曝光的畫面可以看見，當時邁赫扎克在場邊跟球迷互動，一名金髮男童開心接過簽名球後，他隨即脫下帽子遞給對方，不料當男童準備接過帽子時，旁邊一名男子火速伸手將帽子搶走並收進同伴的包包，讓男童錯愕不已。

轉播畫面事後被網友瘋狂轉發，男子的行徑引爆網友、球迷眾怒，怒轟這位男子「極度無恥」，甚至有網友挖出男子的身分，對方竟然是波蘭鋪路龍頭企業Drogbruk的執行長斯澤雷克（Piotr Szczerek），斯澤雷克的社群帳號也因此被憤怒的網友留言灌爆，甚至還有人揚言抵制該公司。斯澤雷克目前已緊急關閉所有社群帳號。

邁赫扎克後來也發現了影片，得知自己東西沒有送到孩子手中，隨即在IG發文，希望網友們可以幫忙協助被搶走帽子的男孩，他會補送簽名帽與紀念品。貼文在熱心球迷轉發下，邁赫扎克順利找到並與這位小男孩見面，還親手送上帽子及合影留念，終於讓孩子展露笑容。