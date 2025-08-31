　
國際

來不及彈射！波蘭F-16戰機彩排特技墜毀　資深飛行員少校殉職

波蘭F-16戰機表演彩排墜毀　飛行員殉職、航展取消

▲波蘭空軍馬切伊‧斯拉布‧克拉科夫安殉職。（圖／翻攝X／WCR Wrocław）

圖文／CTWANT

波蘭空軍一架F-16戰機28日於中部城市拉多姆（Radom）進行航展表演彩排時墜毀，造成飛行員當場殉職。如今該名飛行員身分也曝光，是著名特技飛行隊「F-16虎式特技隊」領隊馬切伊‧斯拉布‧克拉科夫安（Maciej "Slab" Krakowian）。這起事故發生於當地時間28日晚間約7時25分，事故現場冒出火球與濃煙，飛機以極快速度垂直衝向跑道，墜地後瞬間起火燃燒。

根據波蘭領土防衛軍發出的聲明指出：「在拉多姆發生的這起悲劇事故中，飛行員馬切伊中校不幸殉職。我們與他的家屬、摯友以及F-16虎式特技隊成員一同哀悼。」

波蘭媒體取得的現場畫面顯示，該戰機當時正在進行滾轉（barrel roll）特技飛行，隨後便擦地冒火墜毀。墜機地點位於機場跑道，導致設施受損。

克拉科維安中校生前隸屬於波茲南－克熱希尼的第31戰術空軍基地，是波蘭空軍中極具代表性的F-16特技飛行員之一。他同時身兼飛行教官，經常代表國家參與國內外大型航空展演，並在國際軍演中擁有豐富飛行經歷。他在空軍服役17年，擁有超過1400小時的飛行經驗，其中約1200小時駕駛F-16戰鬥機。

這位備受敬重的飛行員曾就讀於波蘭登布林（Dęblin）航空高中，並進入美國空軍學院深造，歷經多項高階訓練與國際任務。他最近剛在2025年於英國舉辦的「皇家國際空中大會」中，榮獲「As the Crow Flies Trophy」飛行獎，代表波蘭空軍再創高峰。

波蘭國防部與軍方已展開調查，以釐清本次飛行事故的具體原因。拉多姆航展原定於8月30日至31日舉行，該活動每兩年舉辦一次，廣受歡迎，吸引了成千上萬的觀眾，今年因空難全面取消。

更多新聞
