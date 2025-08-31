　
不用人擠人！妹子分享大稻埕煙火「神級視角」　上萬網友羨慕炸

▲妹子分享大稻埕煙火的神級視角，驚人的畫面讓網友羨慕炸。（圖／Threads網友_223.00授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲妹子分享大稻埕煙火的神級視角，驚人的畫面讓網友羨慕炸。（圖／Threads網友_223.00授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

「2025大稻埕夏日節」最終場煙火30日晚間8點登場，4800秒不間斷施放、面寬達800公尺的盛大場面，吸引無數人到場觀看。對此，有網友分享了從飯店房間向外看去的壯觀畫面，直言「沒有住到高樓層也會很漂亮」，影片曝光後讓網友們都驚呆了。

這名網友在Threads上分享，雖然沒有住到高樓層的飯店，不過只要選對地點，看煙火也能相當輕鬆，「可以慢悠悠地買好食物、飲料回飯店吃，時間到了再把簾子拉開看煙火。」

▲妹子分享大稻埕煙火的神級視角，驚人的畫面讓網友羨慕炸。（圖／Threads網友_223.00授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲妹子分享大稻埕煙火的神級視角，驚人的畫面讓網友羨慕炸。（圖／Threads網友_223.00授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫面當中能夠看見，網友與男友一起坐在床上，面對房間裡的大面積落地窗，且煙火施放時畫面相當清晰、幾乎沒有任何遮擋，視覺體驗十分良好。

▼妹子分享大稻埕煙火的神級視角，驚人的畫面讓網友羨慕炸。（圖／Threads網友_223.00授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼妹子分享大稻埕煙火的神級視角，驚人的畫面讓網友羨慕炸。（圖／Threads網友_223.00授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

懶人看煙火的方式在網路上曝光後，瞬間掀起極大討論，不少人對此留言驚呼，「這樣也很浪漫耶！！這飯店視角也太好」、「哇！沒想到這麼美，整個畫面滿滿都是」、「太浪漫了吧」、「這間真的超讚。」

 
08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

煙火大稻埕視角網友美景

