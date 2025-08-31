有婦幼識別證「少做1動作」停車收600元罰單！一票驚長知識

▲專用停車格會有粉紅色的內框。（圖／台北市停車管理工程處提供）



記者施怡妏／綜合報導

現在很多停車場都設有身障、婦幼專用車位，有需求的車主都會在擋風玻璃後放上證明的相關證件，不過一名男網友表示，在擋風玻璃放上婦幼證明的文件，仍收到600元罰單，讓他很不解。對此，有眼尖的網友點出關鍵，「識別證沒有蓋章、壓日期」。

有網友在Threads發文，明明有放婦幼專用停車證，卻還是被開單，讓他滿頭問號，「載著我老婆，有孕婦版的婦幼停車證，車停在婦幼車位有什麼問題？」

罰單照片一出，立刻吸引超過2000人按讚、上千人留言。有眼尖網友找出問題，停車證沒有蓋章、壓上有效日期，「要有日期啦，不然有的人以為可以用一輩子」、「沒蓋章壓日期，遇到有心人士可以檢舉成案的。」原PO才恍然大悟，「婦產科沒說要寫日期，婦產科給完手冊就開始上產前教育，就沒說要寫日期跟蓋章。」

▲停車證需要有日期以及蓋章。（圖／翻攝自台中市政府官網）



許多網友回家檢查，也發現自己的車證沒有日期，「我的只有蓋章沒有寫日期，我覺得你拿回去請醫院蓋章+寫上日期，如果醫院說不用寫，你就說你被檢舉了，要不然等於這張發了不能用，辛苦了，我也準備拿回去請醫院寫上日期」、「我的一開始也沒任何的戳記，醫院的醫生竟然也不知道要蓋才可以。」

事實上，之前就有網友在臉書社團分享，即便擁有婦幼車證，但沒有請相關人員蓋章填日期，一樣會被罰，務必攜帶手冊到「停管處」、「區公所」或「公有停車場」蓋章填日期，「只蓋醫院的章一樣會被檢舉喔！」