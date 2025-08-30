　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出「開學超值省」優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開學季好康持續曝光，速食品牌「摩斯漢堡」宣布推出最新「開學超值省」優惠，不僅有銅板早餐45元起、飲料+10元多1件，還有買指定套餐免費吃方塊薯餅，9月1日起限時1個月開跑。

▲▼摩斯漢堡祭出最新「開學超值省」活動。（圖／業者提供））

▲開學超值省優惠一次看。

摩斯漢堡最新「開學超值省」活動有6大系列共16種優惠組合，首推「元氣早餐79元」，品項有「玉子珍珠堡+大杯冰紅茶」及「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」；「銅板早餐推薦」集結培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果最低45元起。

另外，還有「飲料+10元多1件」，包括可樂／雪碧任選2杯、摩斯咖啡／摩斯經典奶茶任選2杯、香吉士蘇打／哈密呱蘇打任選2杯、耶加雪菲2杯等4種組合；以及各有2款的「夏日暢飲59元」、「買新品指定套餐送方塊薯餅」、「超值雙人餐299元」，優惠於9月1日起至9月30日限時開跑，只要在門市出示優惠券即享優惠。

MOS Order跨店取則同步推出優惠，包括「經典套餐2組優惠398元起」，可享海洋珍珠堡或薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡搭配摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶組合；「超值雙人餐298元」，海洋珍珠堡搭配薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶2杯特價298元；「元氣早餐、咖啡2件優惠價」，摩斯豬排堡與大杯冰紅茶2杯特價158元；冰橙咖啡2杯組合特價118元。

▲▼bb.q CHICKEN推開學季限定優惠。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推開學應援餐。

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」也有開學季限定優惠，全門市推「開學應援餐」，內含調味去骨炸雞1份、調味雞翅1份、88元炸物1份，以及人氣韓食「海鮮小煎餅」1份、「馬西搜唷起司球」1份和汽水2罐，限時特價999元，較原價可享95折優惠，9月1日起至9月30日限時開賣。

期間再加碼推出平日限定（周一至周五）憑學生證或穿學生服至門市內用或外帶滿669元，即可免費獲得價值258元的「五花肉肉包起來」1份。

另外，即日起至9月9日於外送平台「Uber Eats」可享海鮮小煎餅、安妞薯球組合買1送1，現省141元；9月10日至9月23日買炸薯條或地瓜薯條1份送甜心QQ球1份，現省97元，提醒外送平台優惠活動南西店均不適用。

【你可能也想看】

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」
台灣跟進了！　召回「小米自帶線行動電源」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送

4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅！網友瘋傳：「咕溜快感停不下來」

咖啡「買9送9」、冰品飲料「買2送2」　超商周末優惠懶人包

信義區打卡新潮點！記者帶逛「OLAY無針水光肌實驗室」玩樂體驗+限定優惠別錯過

暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略　鬼滅、寶可夢、樂高同步快閃

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊！酷洛米、KITTY穿雨衣超萌

21風味館推「1元香草烤雞腿」　2大餐點限定加購

7-11全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」　限時3天「買2送2」

【廣編】寧夏夜市限定！女神曾莞婷完美演繹2大神器「鹼」去負擔

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送

4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅！網友瘋傳：「咕溜快感停不下來」

咖啡「買9送9」、冰品飲料「買2送2」　超商周末優惠懶人包

信義區打卡新潮點！記者帶逛「OLAY無針水光肌實驗室」玩樂體驗+限定優惠別錯過

暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略　鬼滅、寶可夢、樂高同步快閃

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊！酷洛米、KITTY穿雨衣超萌

21風味館推「1元香草烤雞腿」　2大餐點限定加購

7-11全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」　限時3天「買2送2」

【廣編】寧夏夜市限定！女神曾莞婷完美演繹2大神器「鹼」去負擔

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

對於牽涉前立委陳歐珀收賄案　聯興國際前董事長洪英正做出澄清

判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

消費熱門新聞

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

記者探路「OLAY快閃實驗室」玩樂＋試用一次大滿足

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

全家零食、冰品飲料「買1送1」

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

4大速食店周末限定優惠包

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

寵物客製婚戒正夯！

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠

更多熱門

相關新聞

2大手搖飲限時買1送1

2大手搖飲限時買1送1

炎炎夏日，2大手搖飲祭出最新「買1送1」超殺優惠，包括鮮茶道網羅4款飲品享優惠，CoCo有西谷米奶茶、葡萄柚果粒茶買1送1，提醒須使用指定外送平台才可享優惠。另外，麻古茶坊、Mr.Wish 則推免費加料活動。

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

4大速食店周末限定優惠包

4大速食店周末限定優惠包

UG連開2新店　開幕優惠一次看

UG連開2新店　開幕優惠一次看

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

關鍵字：

美食情報美食雲摩斯漢堡開學bb.q CHICKEN

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬　最快「這個月」拿到

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面