摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送

▲摩斯漢堡推出「開學超值省」優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開學季好康持續曝光，速食品牌「摩斯漢堡」宣布推出最新「開學超值省」優惠，不僅有銅板早餐45元起、飲料+10元多1件，還有買指定套餐免費吃方塊薯餅，9月1日起限時1個月開跑。

▲開學超值省優惠一次看。

摩斯漢堡最新「開學超值省」活動有6大系列共16種優惠組合，首推「元氣早餐79元」，品項有「玉子珍珠堡+大杯冰紅茶」及「摩斯豬排堡+大杯冰紅茶」；「銅板早餐推薦」集結培根雞蛋堡、火腿歐姆蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、摩斯貝果最低45元起。

另外，還有「飲料+10元多1件」，包括可樂／雪碧任選2杯、摩斯咖啡／摩斯經典奶茶任選2杯、香吉士蘇打／哈密呱蘇打任選2杯、耶加雪菲2杯等4種組合；以及各有2款的「夏日暢飲59元」、「買新品指定套餐送方塊薯餅」、「超值雙人餐299元」，優惠於9月1日起至9月30日限時開跑，只要在門市出示優惠券即享優惠。

MOS Order跨店取則同步推出優惠，包括「經典套餐2組優惠398元起」，可享海洋珍珠堡或薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡搭配摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶組合；「超值雙人餐298元」，海洋珍珠堡搭配薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊6塊、薯條與大杯冰紅茶2杯特價298元；「元氣早餐、咖啡2件優惠價」，摩斯豬排堡與大杯冰紅茶2杯特價158元；冰橙咖啡2杯組合特價118元。

▲bb.q CHICKEN推開學應援餐。

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」也有開學季限定優惠，全門市推「開學應援餐」，內含調味去骨炸雞1份、調味雞翅1份、88元炸物1份，以及人氣韓食「海鮮小煎餅」1份、「馬西搜唷起司球」1份和汽水2罐，限時特價999元，較原價可享95折優惠，9月1日起至9月30日限時開賣。

期間再加碼推出平日限定（周一至周五）憑學生證或穿學生服至門市內用或外帶滿669元，即可免費獲得價值258元的「五花肉肉包起來」1份。

另外，即日起至9月9日於外送平台「Uber Eats」可享海鮮小煎餅、安妞薯球組合買1送1，現省141元；9月10日至9月23日買炸薯條或地瓜薯條1份送甜心QQ球1份，現省97元，提醒外送平台優惠活動南西店均不適用。