國安官員：中國93閱兵有4目標　「CRINK」領袖齊聚變威權同學會

▲解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。



記者陶本和／台北報導

為紀念抗戰勝利80周年，中國大陸將在9月3日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式。根據我國安單位分析，歸納中方本次閱兵有4大目標，除了要凸顯軍事能力，也是在對全球威權陣營的集合號，讓所謂的「CRINK」聯盟領袖齊聚；而國安官員也認為，這場閱兵有三大諷刺，二戰紀念本應該是紀念和平的活動，但反而變成「威權者的同學會」。

中國大陸9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，近日已公布受邀出席的國家元首，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統裴澤斯基安，所謂「CRINK」聯盟的領袖齊聚，加上眾多全球南方國家威權國家政要。

對於中方本次閱兵，我國安單位分析，具有4個目標：第一目標是「舉高槍桿子說話」，以軍事能力的凸顯，爭取在區域和全球的發話權。一位國安官員受訪表示，世界各國現在多透過外交、經濟來溝通，而中國、俄羅斯等威權國則是以閱兵來凸顯軍事能力。

第二個目標，是「對威權陣營的集合號」。國安官員表示，這次中方邀請普丁、全球南方國家多位威權國家政要集結，形塑與美國及民主世界抗衡的世界格局形象。

第三個目標為「竄寫全球歷史觀」，國安官員指出，有一套敘事是這樣，中國共產黨領導中國參加二次世界大戰，打敗了日本，因此戰後擁有台灣的主權；另外，中國共產黨領導二戰，後續參與新的國際秩序誕生，包括加入聯合國，這是在突出中方在全球基本角色，這同樣是其「法律戰」作法。

第四個目標，則是「緩和內外壓力，加溫民族主義情緒」。國安官員表示，在美中持續競爭貿易中，這幾年中國轉移經濟持續下行，IMF不久前才公布，GDP佔債務比重130％，他們壓力其實滿大的。

這位官員表示，轉移經濟持續下行，過去幾年解放軍貪腐問題、內部軍方鬥爭，軍內高階將領下台或消失比例最高的國家，在國際疑慮之下，此刻需要凝聚中國的內部信心。

▼ 2025「九三大閱兵」 。（圖／記者陳冠宇攝）



對於中方準備舉行的閱兵儀式，國安官員認為，這凸顯了三大諷刺：第一，拿著槍桿子慶祝二戰勝利，二戰本來是「反侵略」很重要的歷史，是反侵略歷史性勝利，應該要呈現的不是槍砲裝備，而是人類支持和平的決心。

國安官員說，第二個諷刺，其實二戰紀念的是和平紀念活動，但反而變成「威權者的同學會」，發動侵略的俄羅斯總統、伊朗總統、北韓領導人、全球南方威權國家出席；反觀歐盟、民主國家領袖都缺席。

國安官員指出，第三個諷刺是，大家應該都有注意到，總統賴清德過去演說中都有提到過的，當年的「軸心國」，現在都已經變成民主國家了，而當年「同盟國」，要不是變成侵略國，或是為周邊帶來和平威脅的國家。

這位官員表示，當年的義大利、日本，都變成百分百的民主國家、實施民主制度，國民享有自由；而相反的，俄羅斯變成非民主的國家。他說，這可以說是人類文明的「返祖現象」。