政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駁勒頸！黃國昌稱「是手放在員警肩膀」　再嗆記者：你夠了嗎？

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

▲黃國昌被拍到對警察手部繞頸。（圖／翻攝Youtube 民眾之聲）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與的「司法改革 公民走讀」活動爆發警民推擠，網傳黃勒員警脖子的影片引發熱議。對此，黃國昌今（31日）受訪回應，昨天影帶非常清楚呈現，他是手放在員警肩膀上，請問你什麼時候看過人家被勒脖還會笑？但當同位記者詢問時，黃國昌表示，這位記者朋友，今天不是你的獨問會，「你夠了嗎？可以了齁，謝謝啦」。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，昨是民眾黨中央黨部及柯住家被搜索一周年。黃國昌號召支持者參與昨「司法改革 公民走讀」活動，上午7時半在自由廣場集合，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突；雙方一度在拒馬對峙許久，整場活動釀8名警員受傷，其中一名女警還昏厥送醫。

針對該場活動，網路出現黃國昌勒員警脖子影片，引發討論。黃國昌31日受訪表示，昨天影帶非常清楚呈現，他是手放在員警肩膀上，請問你什麼時候看過人家被勒脖還會笑？他昨天跟現場的人講民進黨跟綠媒鋪天蓋地抹黑白該活動，而最可笑的是，民進黨派發言人罵民眾黨半天，已經忘了自己是街頭起家。

黃國昌說，民進黨派出來的這個人，2015年時說前總統馬英九面對人民只會用拒馬，把抗議聲音排除在外，但他現在看到的是，賴清德面對人民不僅用拒馬，而且用一層層拒馬，且不只要把抗議聲排除在外，連人民行走人行道權利也要剝奪。

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌表示，昨天面對民眾黨抗議賴清德動用司法檢調、國家機器追殺政敵，民進黨跟賴完全無力辯駁，只會用綠媒透過片面照片操作抹黑，連他勒員警脖子謊言都講出來，員警都澄清了，今天還派記者繼續抹，一開始就問他為什麼勒警察脖子。

黃國昌說，記者不用成為執政黨打手，連事實基礎都錯誤，只是要來拍畫面繼續抹黑民眾黨，放馬過來，過去國民黨就是這樣搞才倒台，如果賴清德繼續樣下去，「我們一起讓賴清德政府倒台，好不好？」賴已經變成自己過去最醜陋模樣，自己卻沒自覺。

黃國昌表示，民進黨不是要廢《集遊法》？ 結果一個個引用此法，當初國民黨執政都還未向民進黨這麼厚顏無恥，現在民進黨威權程度，有過之而不及，民進黨每天說要看威權遺址，所以他昨天講，不用看威權遺址，只要看「威權現址」，因為賴清德在哪裡，哪裡就是威權現址。

黃國昌說，昨天是走讀活動，要依照什麼法申請？宣傳車沒衝撞任何人，而是在人民包圍情況下停在那，真正該問的是，「這個就是我們在下個禮拜準備要追究的事情」，昨天警察為什麼粗暴地想要搶宣傳車的鑰匙，相關法律責任追究，明天上班時候就會開始。

當該記者繼續追問，黃國昌表示，這位記者朋友，今天不是你的獨問會，「你夠了嗎？可以了齁，謝謝啦，一起用掌聲鼓勵這位記者朋友，他也辛苦，他跟昨天警察一樣被上面交代任務下來，不要太為難他，可以了嗎？那不是可以請你後退，佔著大家的視線，謝謝」。

08/30 全台詐欺最新數據

433 1 9128 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

