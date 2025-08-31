　
政治

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

▲▼趙怡翔、李問。（圖／資料照）

▲趙怡翔（左）、李問（右）將出任國安會副秘書長。（圖／資料照）

記者詹詠淇／台北報導

繼內閣改組完成後，總統賴清德下週也將著手啟動國安人事調整。據了解，國安會副秘書長將分由府發言人李問、台北市議員趙怡翔接任，原職的徐斯儉、劉得金將轉調國安會諮詢委員，此規劃為國安外交系統注入新血，培養更多人才。另外，徐斯儉預計派任駐美，待時機成熟後赴任。對此，民進黨立委王定宇今（31日）表達肯定，兩人若擔任國安會副秘書長，代表賴政府年輕化、給年輕人機會，另外一方面也是強化對美、對國際的關係。

外傳國安會副秘書長將由台北市議員趙怡翔與總統府發言人李問出任，王定宇今日表示，不管傳聞為何，一切以人事公布為準，若兩人進入國安團隊擔任副秘書長職務，一方面代表民進黨對年輕人才能適當，都願意給予更大舞台、更多機會，兩人年紀也都30多歲，相當年輕。

王定宇指出，趙怡翔過去是副總統蕭美琴擔任駐美大使期間的政治組組長，對於美國國會、政界、智庫，甚至對國際團體相當嫻熟，英文說得跟母語一樣；李問大家較熟知的是代表民進黨蹲點在馬祖，一位年輕人願意選擇民進黨最艱困地方蹲點多年，在當地也贏得許多敬重、友誼，是吃得了苦的年輕世代。從馬祖返台後，擔任總統府發言人，負責國際媒體，英語流利程度不輸趙怡翔。

王定宇認為，兩人若擔任國安會副秘書長，代表賴政府年輕化、給年輕人機會，另外一方面也是強化對美、對國際的關係，運用兩人在國際關係上長期好表現、專長，藉此強化國安團隊這部分，也是未來幾年，台灣對美、國際施政重點。

王定宇也說，國安人事異動是否因為國安會副秘書長調整，連帶影響國安局、國防部，留待相關單位人事公布確定後再評論，期待兩位年輕世代，不管在哪個崗位都能好好為國家努力，為人民服務。

▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

 
08/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

肯定趙怡翔、李問　綠委：若入國安會代表賴政府年輕化

繼內閣改組完成後，賴清德總統下週也將著手啟動國安人事調整。據了解，國安會副秘書長將分由府發言人李問、台北市議員趙怡翔接任，原職的徐斯儉、劉得金將轉調國安會諮詢委員，此規劃為國安外交系統注入新血，培養更多人才。另外，徐斯儉預計派任駐美，待時機成熟後赴任。

