哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃　痛批以色列「暴君」！

▲2025年8月30日，哈馬斯發布了一段新的宣傳視頻，視頻中出現了一群哈馬斯前高級官員，包括葉海亞·辛瓦爾、穆罕默德·辛瓦爾、伊斯梅爾·哈尼亞和穆罕默德·戴夫，他們後來都被以色列殺害。 （圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯證實，加薩地區軍事首腦穆罕默德•辛瓦爾（Mohammed Sinwar）已經身亡。辛瓦爾是哈瑪斯已故前領袖葉海亞•辛瓦爾（Yahya Sinwar）的胞弟，在兄長去年10月被擊斃後接掌實權。以色列早於今年5月宣稱，在一次空襲中將他擊斃，而哈瑪斯直到近日才承認消息，並同時發布影片，曝光多名已遭殲滅的領導人影像。

根據《路透社》、《以色列時報》，哈瑪斯並未公開辛瓦爾的具體死因與時間，只發布他與其他高層的照片，並稱他們為「烈士」。辛瓦爾在葉海亞死後成為哈瑪斯實際最高領導人，今年5月以色列對加薩發動精準打擊，當時即評估他已被擊斃，如今哈瑪斯證實消息，顯示其領導核心持續遭受重創。

除了確認辛瓦爾的死亡，哈瑪斯近期還釋出一支長達3分鐘的宣傳影片，內容包括從未公開的影像。影片開頭為哈瑪斯軍事部門前首腦穆罕默德•迪夫（Muhammad Deif）談及對抗以色列「暴君」的片段，背景伴隨哀傷歌曲〈烈士之主〉。隨後畫面呈現火箭襲擊、2023年10月7日突襲、軍事閱兵等宣傳片段，營造出英雄化氛圍。

影片中還能見到政治局領袖伊斯梅爾•哈尼亞（Ismail Haniyeh）、加薩領袖葉海亞•辛瓦爾，以及軍事副指揮官馬爾萬•伊薩（Marwan Issa）等人一同現身。這些領導人與迪夫均在2024年間先後遭以色列軍方擊斃。外媒指出，影片中甚至包含至少一張疑似人工智慧（AI）生成的畫面，顯示哈瑪斯嘗試透過新技術延續宣傳效應。

據悉，以色列早在5月曾表示，軍方於加薩走廊發動精準空襲，擊中辛瓦爾藏身之處，並推測其已身亡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）之後更在國會證實此事，強調辛瓦爾與多名高層已被「殲滅」。當時哈瑪斯未回應，如今首度以官方方式承認其死亡，顯示以方說法獲得印證。

背景資料顯示，辛瓦爾的兄長葉海亞是2023年10月7日針對以色列襲擊的主要策劃者之一，隔年在戰鬥中遭擊斃。其後穆罕默德接手，成為哈瑪斯在加薩的最高軍事首腦，直至今年遭到以軍空襲殞命。隨著哈瑪斯多名核心人物接連死亡，外界關注該組織的軍事架構與行動能力恐面臨進一步瓦解。