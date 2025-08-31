　
以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

▲以色列打擊胡塞武裝，空襲葉門首都。（圖／路透）

▲以色列打擊胡塞武裝，空襲葉門首都。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列對葉門首都沙那（Sanaa）發動空襲胡塞武裝掌控的政府總理拉哈威（Ahmed al-Rahawi）及數名部長喪命，對此，胡塞武裝矢言報仇，並警告外企立即撤離以色列。

根據胡塞武裝經營的新聞通訊社報導，該組織最高政治委員會領導人馬夏特（Mahdi al-Mashat）發表聲明，證實拉哈威與其他部長死於28日的空襲，另有多人受傷。馬夏特在Telegram平台上透過影片誓言，「我們向真主、親愛的葉門人民、烈士與傷患的家屬保證，我們將會報仇」，他並警告外國企業盡速撤出以色列，「以免為時已晚」。

以色列軍方也證實擊斃拉哈威與其他高階官員。路透社指出，這波空襲針對與伊朗結盟的胡塞武裝參謀長、國防部長等高層領導，但馬夏特聲明中並未說明死者名單是否包括國防部長。

法新社指出，雖然拉哈威自2024年8月起擔任總理，但在胡塞武裝的權力架構中僅屬象徵性人物，實權掌握在副總理穆夫塔（Mohamed Moftah）手中。穆夫塔已於30日接任代理總理職務。

以色列軍方表示，這場空襲是「複雜的行動」，鎖定胡塞武裝高層在沙那地區一處設施聚集時發動，並依靠精準情報與空優成功完成任務。以色列安全消息人士透露，目標是胡塞武裝高官為觀看領袖胡提（Abdul Malik al-Houthi）電視演說而齊聚的多個地點。

胡塞武裝為聲援加薩走廊的巴勒斯坦人，近來多次攻擊紅海航道與以色列領土，雖多數飛彈被攔截，但仍引發以色列強烈反擊，包括攻擊胡塞武裝控制的荷台達港（Hodeidah）等地區。此次空襲無疑將使以葉緊張情勢進一步升高，後續發展備受關注。

相關新聞

關鍵字：

以色列葉門胡塞武裝

