開刀鞋穿27年留厚黑血漬！台大醫曝曾淹孕婦血泊中：老戰友要退役了

台大婦產科醫師施景中近日分享開刀房專用拖鞋，他穿了27年，陪他走過無數場戰役，透露自己向來愛乾淨，每次手術後都會清洗，但因沾滿不少孕婦流下的血，拖鞋早已布滿一層深色污漬；有次更遇過孕婦在手術中出血超過1萬毫升，導致他的鞋子黏地上，讓他印象深刻。網友讚，「救了好多媽媽的一雙手術鞋。」

施景中昨（30）日在臉書發文表示，聽說以前外科醫師在手術房只穿木屐，因為怕腳踩電刀踏板被漏電電到，他還是學生時有看過這幕；而他也分享自己的手術鞋，「是我開始當主治醫師之後，在開刀房用的鞋子，到現在27年了，陪我走過無數戰役，沾滿累積了不少孕婦流下的血。」

施景中表示，他因為很愛乾淨，每次大出血開刀完，都會用布把血跡抹掉，「但是腳底板那一面，因為有許多凹槽防滑紋，血沒有辦法擦乾淨，因此留下厚厚黑黑一層血污。」

多年前，施景中在大開刀房開植入性胎盤，一名孕婦出血1萬毫升，他提到，「這一雙鞋整個淹在血泊裡，手術之後整個黏在地上動彈不得。那時候一位泌尿科的教授透過手術室的觀察窗，觀察到這驚心的一幕，還問我發生了什麼事情。」

施景中說，因為辦公室空間不夠，他準備將這雙戰鞋換掉，改穿10多年前同仁送他的「新鞋」，預計一直穿到退休，「不過我還是會懷念我的老戰友，那一雙沾滿血的鞋子」。

貼文曝光逾5300人按讚，不少網友紛紛留言「謝謝你拯救了無數媽媽」、「這雙熱血護命鞋，完成階段性任務了」、「穿了27年是該換了」、「出血1萬毫升，那真的是硬從死神手上把人搶回來，功德無量」、「戰績彪炳，歲月的痕跡」、「救了好多媽媽的一雙手術鞋」。

