「摸機車座墊」是性騷！律師曝原因警告：盯著別人看也踩線

▲律師提醒「偷摸機車座墊」會構成性騷擾。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

撫摸機車座墊也可能構成性騷擾？律師王至德近日分享，有位男子（A先生）不僅多次跟蹤、尾隨一名女子（甲女），還刻意將機車停在對方的機車旁，用手撫摸並拍攝女子的機車坐墊，最終被法院判定確實是與「性或性別有關」的行為，已構成性騷擾。

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，有位A先生因某些原因多次到甲女工作地點的門口蹲守，還尾随甲女回家，甲女嚇得報警，後來警察以A先生違反跟蹤騷擾防治法為由，開出告誡書，命A先生不能再有跟蹤騷擾的行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德說到，A先生被告誡前，除了跟蹤甲女外，還多次拿手機拍攝甲女的機車，甚至故意把機車停在甲女機車的旁邊，用手撫摸甲女機車的座墊，法院更特別說明：「機車座墊為甲女臀部接觸機車之位置，被告（A先生）無故反覆、持續數次將A車停放在D車旁，刻意伸手前後觸摸D車坐墊之行為……顯係與『性或性別有關』之行為。」

王至德指出，依據這個的說法，摸機車座墊也會構成性騷擾，此時可能有人會質疑這是「跟蹤騷擾防治法」而非「性騷擾防治法」，但性騷擾也是同樣由「不受歡迎的」及「性或性別有關」的行為所構成；因此，倘若摸機車座墊被認為與「性或性別有關」的話，也非常有可能構成性騷擾的行為。

王至德也示警，按照這樣發展下去，偷聞女生的鞋子也可能被認為是性騷擾。此外，王至德補充，其實「不當凝視」、一直色瞇瞇地盯著別人看也可能構成性騷擾，「不管是男生看女生，或是女生看男生，或是男生看男生、女生看女生都一樣喔。」

《CTWANT》關心您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ LV推龍蝦造型手提包「售價24萬」 業者曝熱銷程度：背起來不突兀

▸ 男客人用餐「5分鐘抽40張衛生紙」 老闆娘怒PO網公審！律師勸：小心被告

▸ 原始連結